「てんびん座（天秤座）」2025年8月25日〜8月31日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月25日〜8月31日の運勢を西洋占星術で占います。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）隠れ夏バテ。
ご自愛モードで。
無頓着。
自覚している以上に、お疲れがたまっていて、少しずつ狂いが生じそう。いつもなら終わっているはずのことがいつまでも手離れしない、ちゃんとやったはずなのに、あちこち漏れがある、間違っているなど、残念展開が増えそう。
危うい前提で、Wチェックを受けたり、時間に余裕を持って動いたりするとよいでしょう。あなたが周りを頼ることで、周りの人もあなたをアテにできるようになるので、「ダメかも」「暑過ぎ」と弱音を吐くのはアリです。
オフは、お出掛けよりもおこもり推奨。どうしてものレジャー、デートは、機嫌よくをテーマに。
