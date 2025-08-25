¡Ö¥Ü¥ë¥Æ¥¹V ¥ì¥¬¥·ー¡×¤è¤ê¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-118 VOLTES Ⅴ¡×¤¬¾¦ÉÊ²½·èÄê¡£8·î28Æü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-118 VOLTES Ⅴ¡×¤ò8·î28Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯Çä¤Ï2026Ç¯2·î¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï55,000±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ÖÄ¶ÅÅ¼§¥Þ¥·ー¥ó¥Ü¥ë¥Æ¥¹V¡×¤ò¸µ¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¼Â¼Ì±ÇÁü²½¤·¤¿¡Ö¥Ü¥ë¥Æ¥¹V ¥ì¥¬¥·ー¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµðÂç¥í¥Ü¡Ö¥Ü¥ë¥Æ¥¹V¡×¤òÄ¶¹ç¶âº²¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¡Ö¥Ü¥ë¥Æ¥¹V¡×¤Î¥Ï¥¤¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ÊÂ¤·Á¤òÉ½¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢ÊÑ·Á¡¦¹çÂÎµ¡¹½¤âºÆ¸½¡£¡Ö¥Ü¥ë¥È¥¯¥ëー¥¶ー¡×¡¢¡Ö¥Ü¥ë¥È¥é¥ó¥Àー¡×¤Î¥¥ã¥Î¥Ôー¤ÏÈ¿Å¾¼°¤Ç¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤ÎÍÌµ¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£·àÃæ¤Ç¤ÏCG¤ÇÂç¤¤¯Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Ü¥ë¥È¥Ü¥ó¥Ðー¡×¤âÆÈ¼«¤ÎÊÑ·Á¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢¶¯ÅÙ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¥Ü¥ë¥È¥¯¥ëー¥¶ー¤È¤Î¹çÂÎ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ü¥ë¥È¥Ü¥ó¥Ðー¡×¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë·ý¤ÏÉð´ï»ý¤ÁÍÑ¤Î·ê¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÀìÍÑ¥Ñー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö½ÅÀï¼Ö¥âー¥É¡×¤Ë¤âÊÑ·Á²ÄÇ½¡£
Ä¶¹ç¶âº² GX-118 VOLTES Ⅴ
8·î28Æü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
2026Ç¯2·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§55,000±ß
Á´¹â¡§Ìó240mm
ºà¼Á¡§¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¡¢ABS¡¢PVCÀ½
¡Ø¥Ü¥ë¥Æ¥¹V ¥ì¥¬¥·ー¡Ù¤è¤ê
¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-118 VOLTES Ⅴ¡×¤¬¾¦ÉÊ²½·èÄê¡ª
📌https://t.co/uHCwVeiFbe
¥Ï¥¤¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ÊÄ¶¹ç¶âº²¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ËÊÑ·Á¡¦¹çÂÎµ¡¹½¤òÈ÷¤¨¤Æ¾¦ÉÊ²½¡ª
°ìÈÌÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ2026Ç¯2·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡¢8·î28ÆüÍ½Ìó³«»Ï¡ª
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¡¦¥Ü¥ë¥È¥¯¥ëー¥¶ー
¡¦¥Ü¥ë¥È¥Ü¥ó¥Ðー
¡¦¥Ü¥ë¥È¥Ñ¥ó¥¶ー
¡¦¥Ü¥ë¥È¥Õ¥ê¥²ー¥È
¡¦¥Ü¥ë¥È¥é¥ó¥Àー
¡¦¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñー¥Äº¸±¦³Æ4¼ï
¡¦Å·¶õ·õ
¡¦Ä¶ÅÅ¼§¥´¥Þ¡ß2
¡¦Ä¶ÅÅ¼§¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥Ñー¥Ä°ì¼°¡ß2
¡¦¥Ü¥ë¥Æ¥¹¥Ð¥ºー¥«ÍÑ¥Ñー¥Ä
¡¦½ÅÀï¼Ö·ÁÂÖÍÑ¥Ñー¥Ä°ì¼°
¡¦ÂæºÂ°ì¼°
(C) T & TPI