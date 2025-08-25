³¤¤ÎÃæÆ»Âç¶¶¤Î3»ù»àË´»ö¸Î¤«¤é19Ç¯¡¡¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ò¶¡ÍÜ¤¹¤ë»û¤Ç±à»ù¤¬µ§¤ê¡¡»ÔÆâ¤Ç¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Î¡È°û¼ò±¿Å¾¡É¤ÇÃË¤òÂáÊá¡¡Ê¡²¬
¡Ö¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç±¿Å¾¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡£¡×
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢25Æü¤â°û¼ò±¿Å¾¤ÎÂáÊá¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°3»þÈ¾¤¹¤®¡¢Ê¡²¬»Ô¾ëÆî¶èÊÌÉÜ¤Ç¡¢¤Õ¤é¤Ä¤¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤·¡¢¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤¿¼«Å¾¼Ö¤ò·Ù»¡´±¤¬È¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Î¸Æµ¤¤ò¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢´ð½àÃÍ¤Î7ÇÜ¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¼«¾Î¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÀ¾Â¼Î´¹¬ÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¤Ï¡¢¡Ö500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î´Ì¥Óー¥ë¤ò20ËÜ¤¯¤é¤¤°û¤ó¤À¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¤³¤È¤·¡¢7·îËö¤Þ¤Ç¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤¬56·ïµ¯¤¡¢1¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£