今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第22週「愛するカタチ」の第106回が8月25日に放送され、反響を呼んでいます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

嵩（北村匠海さん）はあんぱんを配る太ったおじさんの絵が認めてもらえず落ち込んでいた。

のぶ（今田美桜さん）はそのおじさんの絵が好きだと言って嵩を励ます。

そんな中、嵩がカフェで女性と話をしているところに、メイコ（原菜乃華さん）がやってくる。嵩は、打ち合わせしていることは、のぶには内緒にするようメイコに口止めする。

それから1か月後、のぶの誕生日。

お祝いに来ていたメイコは、刺繍したハンカチをのぶに贈る。

のぶから「素敵な趣味やね」と言われるとメイコは「昼間一人ですることないき」と話す。健太郎の近況を「毎晩帰りが遅くて局に泊まる日もあるし、ちゃんと話す時間もないき、けんかもできん」とぼやく。

のぶが「テレビ局は忙しいき」とフォローすると、メイコは「嵩さんだって外で何しゆうかわからんで。嵩さんに口止めされたけんど。この間見たがやき。お昼過ぎに喫茶店で女の人とこそこそ内緒話しゆうところを」と伝える。

蘭子は「仕事の打ち合わせやないが？」と返すが、動揺を隠せないのぶ。

そこに嵩が帰ってきた。嵩はのぶに「お誕生日おめでとう」と自費出版した詩集をプレゼントする。蘭子に紹介してもらった編集者との打ち合わせだったのだ。

勘違いを恥ずかしがるメイコ。

後日、嵩の詩集を読んだ八木（妻夫木聡さん）は、嵩の絵と詩をデザインした湯のみや皿を売り出すことを思いついて――。

＜視聴者の声＞

嵩から口止めされていたのに、あっさりとのぶに話してしまったメイコ。SNSやコメントではさまざまな意見が寄せられました。

「こっそり書き留めた詩集。こっそり打ち合わせも、メイコちゃんにあの態度では怪しまれるわ〜。上手に隠し事ができない嵩さんらしいけど…」「メイコちゃんにちゃんと説明しないから……」と嵩の態度がよくなかったと指摘する人も。

メイコが健太郎に対する不安を吐露していただけに、「多分メイコいま不安でたまらないんだろうな。 故に嵩の打ち合わせも素直に受け取れんくて曲がった見方しちゃったんだろうな。 健ちゃん。嵩じゃなくてメイコとの時間作ってあげて」「メイコちゃんが勝手に疑った、嵩くんの浮気は、ただの誤解でよかったけど、健ちゃん、まさか、何かしてるの？」と健太郎を疑う声も。

「家族や友人知人が御用達の店で浮気はせんよ、メイコちゃん〜〜」「嵩くんの浮気疑惑が瞬殺されてよかった（笑）というかメイコちゃん口軽すぎるよ」とメイコの早とちりをたしなめる声のほか、「蘭子は姉夫婦を安心した目線で見ている反面、メイコは良いなぁという思いがダダ漏れだね」と蘭子との差に注目した人もいました。