精密機械製造会社「大川原化工機」（横浜市）を巡る冤罪（えんざい）事件で、警視庁と検察の幹部が２５日午前、逮捕・起訴後に体調が悪化し、保釈が認められないまま７２歳で亡くなった同社元顧問の相嶋静夫さんの墓を訪れ、遺族に謝罪した。

遺族はこれまで謝罪を拒んできたが、警視庁と最高検が今月７日に捜査の検証報告書を公表したことを踏まえ、謝罪が決まったという。

この日、横浜市内の霊園を訪れた警視庁の鎌田徹郎副総監と最高検の小池隆公安部長、東京地検の市川宏次席検事は、相嶋さんの妻や息子ら遺族が見守る中、墓前で手を合わせた。その後、遺族に対し、鎌田副総監は「違法な捜査を行ったこと、多大なご心労をおかけしたことをおわび申し上げます」と謝罪。市川次席検事も「違法な勾留請求、起訴で重大な人権侵害を生じさせ、申し訳ございませんでした」と述べた。

相嶋さんら３人は２０２０年、兵器製造に転用可能な機械を不正輸出したとして逮捕・起訴されたが、２１年８月の初公判直前に起訴が取り消された。相嶋さんは勾留中にがんが見つかったが保釈は認められず、同２月に被告のまま亡くなった。

相嶋さんの遺族や同社の大川原正明社長（７６）らが国家賠償を求めた訴訟で、今年５月の東京高裁判決は同庁公安部の逮捕と同地検の起訴の違法性を認定し、翌６月に確定。検証報告書で、同庁が幹部による捜査指揮の機能不全があったと総括した一方、最高検は相嶋さんらの保釈に反対し続けたことは不適切だったなどと結論付けた。