日本百名湯で行ってみたい「北東北の温泉」ランキング！ 2位「花巻温泉郷」、1位は？
「日本百名湯」は、旅行作家・野口冬人氏が選定した、日本各地の名湯100カ所をまとめた名湯ガイドです。山間にひっそりと湧く秘湯や、四季折々の風景とともに楽しめる温泉が多い北東北エリアは、温泉好きからの支持も厚い地域です。
All About ニュース編集部では、2025年8月20日の期間、全国10〜70代の男女205人を対象に、「日本百名湯」に関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「北東北の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「心が落ち着くような温泉街が美しいと思うからです」（30代女性／宮城県）、「宮沢賢治ゆかりの温泉のようなのでどんなところか行ってみたい」（40代女性／神奈川県）、「学生時代に旅行で行ったことがあり、再び訪れたいなと思っていたので」（40代男性／北海道）、「花巻温泉郷、行ってみたいです。自然豊かで、お料理も美味しそうです」（50代女性／新潟県）といった声が集まりました。
回答者からは「入浴剤などでよく目にする温泉だから」（40代女性／千葉県）、「一度行ったがすべすべになった」（30代男性／東京都）、「東北の温泉は遠いのでなかなかいけない。でもその秘境感が魅力」（30代女性／東京都）、「混浴文化や木造の湯小屋など、昔ながらの温泉文化を体験できる点に惹かれる。静かに自然と向き合える場所として憧れている」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年8月20日の期間、全国10〜70代の男女205人を対象に、「日本百名湯」に関するアンケートを実施しました。
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位：花巻温泉郷（岩手県）／51票岩手県花巻市に広がる花巻温泉郷は、花巻温泉をはじめ、大沢、台、志戸平など12の温泉が点在するエリアです。宮沢賢治ゆかりの地としても知られ、自然と文化の両方を堪能できる温泉郷として人気があります。
回答者からは「心が落ち着くような温泉街が美しいと思うからです」（30代女性／宮城県）、「宮沢賢治ゆかりの温泉のようなのでどんなところか行ってみたい」（40代女性／神奈川県）、「学生時代に旅行で行ったことがあり、再び訪れたいなと思っていたので」（40代男性／北海道）、「花巻温泉郷、行ってみたいです。自然豊かで、お料理も美味しそうです」（50代女性／新潟県）といった声が集まりました。
1位：乳頭温泉郷（秋田県）／66票秋田県仙北市、十和田八幡平国立公園内に位置する乳頭温泉郷は、7つの異なる源泉宿からなる秘湯の集まりです。ブナ林に囲まれた自然美の中、白濁の湯と静寂を味わえる温泉地として、国内外の温泉ファンを惹きつけています。
回答者からは「入浴剤などでよく目にする温泉だから」（40代女性／千葉県）、「一度行ったがすべすべになった」（30代男性／東京都）、「東北の温泉は遠いのでなかなかいけない。でもその秘境感が魅力」（30代女性／東京都）、「混浴文化や木造の湯小屋など、昔ながらの温泉文化を体験できる点に惹かれる。静かに自然と向き合える場所として憧れている」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)