¡ÔÍÌ¾½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÃËÀ¤Î¡È»Ü½Ñ¡É¤ò¼õ¤±¡Ä¡Õ¡Ö½÷ÀÍÑ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡×¤¬»£±Æ¸å¤Ë¡ÈÌµ´ü¸ÂÊüÁ÷±ä´ü¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä½Ð±é¼Ô¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÖÃæ»ß¤ÎÍýÍ³¡×¡×
¡¡½÷À¤Î¿·¤¿¤Ê¡ÈÌþ¤·¤Î¾ì¡É¤È¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯Å¹ÊÞ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë½÷ÀÍÑÉ÷Â¯Å¹¡¢ÊÌÌ¾¡Ö½÷ÀÍÑ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¡£¤½¤ÎºÇÂç¼ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅìµþÈëÌ©´ðÃÏ¡×¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ë¡ØÃËÀ¥»¥é¥Ô¥¹¥È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ù¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬º£Ç¯¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤Ç¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Î¡ÖÀëÅÁÆ°²è¡×¡£½÷À¤¿¤Á¤ÈÃËÀ¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤¬¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡Ä
¡¡ÍÌ¾½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÃËÀ¤Î¡È»Ü½Ñ¡É¤ò¼õ¤±¡¢ºÇ¹â¤Î¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ò·è¤á¤ëÈÖÁÈ¤Î»£±Æ¤Ïº£Ç¯Á°È¾¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÆÍÇ¡Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À--¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¡¡¤³¤Î´ë²è¤Î»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦20Âå¤Î½÷À¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÈÖÁÈÂ¦¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿2Ì¾¤Î¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤â¤È¡¢»£±Æ¤ÏÂÚ¤ê¤Ê¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¹¥È¤Ø¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¥¥¹¤Ê¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤Ê¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ï¤µ¤Ê¤¬¤é¡È¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡É¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡»£±Æ¤Ï2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÌ¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¡Ø½÷À¤¬À¤ò¤â¤Ã¤È¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À©ºîÂ¦¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï½½Ê¬¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢±é¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤ÊÇÛÎ¸¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ÏÈó¾ï¤ËÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤ÏÎ®¹Ô¤ë¤¾¡Ù¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·--»£±Æ¤Î¤Î¤Á¡¢½Ð±é¼Ô¤Ë¡ØÇÛ¿®¸«Á÷¤ê¡Ù¤ÎÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ð¤Î20Âå½÷À¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¡¢¡ØÇÛ¿®²ñ¼Ò¤Î°ìÂ¸¤Çº£¸å¤Î»£±Æ¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»£±Æ¼«ÂÎ¤Ï¤ª¤ª¤«¤¿½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈÌµ´ü¸Â±ä´ü¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊüÁ÷¼«ÂÎ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£2½µ´Ö¤Û¤Ü´ÌµÍ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥®¥ã¥é¤Ï¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡ØËÜ·ïÂÐ²Á¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤¿·ÀÌó½ñ¤Ë¤â¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Û¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¿Æü¤«¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤äÏ«ÎÏ¤Ë¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤É¸«¹ç¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤¼ÇÛ¿®¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Á°½Ð¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¡Ö»þ´ü¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¾Ü¤·¤¤ÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌäÂê¤ä¡¢½÷À¤ÎÀÈï³²¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤³¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡Ä¡Ä»£±Æ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÇÛÎ¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î´ë²è¤¬´°Á´¤Ë¡ØÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»þ´ü¤ò¤º¤é¤·¤Æ¤¤¤Ä¤«ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»£±Æ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Î»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤äÊüÁ÷Í½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï½÷À¤¬ÃËÀ¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤ªÅ¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥¸¥ç¥Õ¥¦¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤´ÖÅª¤ÊÇ§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤ì¤é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¤³¦Åª¤ÊÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÈÖÁÈ²½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÎ»¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Ë