¡Ö¤ª¤È¤áºÂ¡Ê²µ½÷ºÂ¡Ë¡×2025Ç¯8·î25Æü¡Á8·î31Æü¤Î±¿Àª¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯8·î25Æü¡Á8·î31Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
»ß¤Þ¤ë¤«¤é¸«¤¨¤ë¡£
±¿µ¤¾å¡¹¡¢²¿¤«¤¬»Ï¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½´¶¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ÇÈô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢¸å¤¬Â³¤«¤º¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÊÌ¤ÎÃ¯¤«¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ÃÏ¤Ê¤é¤·¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¡¢»¨ÍÑ¡¢²È»ö¤Ê¤É¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¡¢¿È·Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
Á°ÅÝ¤·¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¡¢´ª¤¬¤è¤¯¡¢¥Ä¥¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ë°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î²ÝÂê¤Ë½¸Ãæ¡£¾Ç¤é¤º¤Ë¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢ÀèÁ÷¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤È¤¤¤¤´¶¤¸¡£
°¦¤Ï2¿Í¤ÇÃ¯¤«¤òË¬¤Í¤ë¤È±ï¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
