¡¡£Î£È£Ë¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤¬£²£µÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÇîÂ¿²Ú´ÝÂçµÈ¤äÎëÌÚÆàÊæ»Òº¹¥Ì¥ó¥µ¡¼¤¬µ×¡¹¤ÎÄ«¥É¥é¼õ¤±¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÃæ·Ñ¤Î¤¿¤áÈÖÁÈ¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢£µÆü°ÊÍè£²£°Æü¤Ö¤ê¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤ÇÇîÂ¿ÂçµÈ¤¬¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡££¸·î£²£µÆü¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡Ä«¥É¥é¼õ¤±¤âµ×¡¹¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ä¹°Ø»Ò¤ËºÂ¤ëÌø¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Î¼þ°Ï¤òÂçÎÌ¤Î¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤¬Èþ¤·¤¯Êñ¤à±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçµÈ¤¬¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÄ«¥É¥é¼õ¤±¤Ê¤ó¤Ç¡£ºÇ¸å¤ÎÉ÷Á¥¤ÎÎÌ¡¢¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤«¡×¤È¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤ÎÅö»þ¡Ê¥É¥é¥Þ¤ÎÀßÄê¤Ç¤Ï£±£¹£¶£´Ç¯¡Ë¤¢¤ó¤À¤±Ä¹»ý¤Á¤¹¤ë¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¥ª¥ì¤é»Ò¶¡¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤¹¤°³ä¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¤Ï¡Ö¤¹¤°³ä¤ì¤¿¡ª¡£¤À¤Ã¤Æ²È¤ÎÀöºÞ¤Çºî¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤·¤«¤â¥¹¥È¥í¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¥È¡¼¥¯¤ÇÄ«¥É¥é¼õ¤±¤«¤éÃ¦Àþ¡£ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¸¶·¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Èµ°Æ»½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£