「なぜの嵐」筋肉芸人、自宅にまさかの来訪者でネット騒然！ 「なんでだよ!?」「パワーワード過ぎる」の声
お笑いトリオ・かけおちの青木マッチョさんは8月24日、自身のInstagramを更新。自宅を訪れた俳優・有村架純さんの姿を公開しました。
【写真】青木マッチョ、自宅を訪れた有村架純の姿に反響！
この投稿にファンからは、「なぜの嵐」「びっくりでしたね 照れてるマッチョさんとてもかわいいかったです」「なんでだよ⁉」「激アツ過ぎる...！」「良かったね〜顔がニヤけてました」「え！青木マッチョさんがうらやまし過ぎるんですけど！」「めちゃくちゃ緊張してるのが伝わってきました」「すごい！おめでとうございます」「見ててドキドキしちゃいました」「うらやましい……」「パワーワード過ぎる」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】青木マッチョ、自宅を訪れた有村架純の姿に反響！
「うらやましい……」青木さんは「自分の家に有村架純さんが来ました」とつづり、自宅を訪れた有村さんの様子を公開しました。写真には、自宅の床に座ってほほ笑む有村さんの姿が。実際には番組収録時のオフショットのようですが、貴重な1枚となっています。
「保護猫カフェでカリンバを演奏」青木さんは大の猫好きのようで、2024年10月1日の投稿では、「保護猫カフェでカリンバを演奏したら猫ちゃんたちが集まりました」とつづり、猫カフェでの様子を公開。特技であるカリンバの演奏を披露しています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)