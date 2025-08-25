Æ°ÎÏ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¥Ü¥ë¥È¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ºî¶ÈÂæ¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬24Æü¡¢»°½Å¸©¤¤¤Ê¤Ù»Ô¤Î¥È¥è¥¿¼ÖÂÎ¤¤¤Ê¤Ù¹©¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
SDGs¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤ëSDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¹ñ¤«¤éÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Ê¤Ù»Ô¤¬¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î¼ÖÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¥È¥è¥¿¼ÖÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢24Æü¤Ï»ÔÆâ¤Î¾®³ØÀ¸¤ÈÃæ³ØÀ¸¤¢¤ï¤»¤Æ15¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ï¾®³Ø5Ç¯À¸°Ê²¼¤Î¥³¡¼¥¹¤â½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï2¤Ä¤Î¥³¡¼¥¹¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢6Ç¯À¸°Ê¾å¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï½¾¶È°÷¤ÈÆ±¤¸ºî¶ÈÉþ¤òÃåÍÑ¤·¡¢Æ°ÎÏ¤ò»È¤ï¤º¤Ë³ê¼Ö¤È½ÅÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ü¥ë¥È¤ò°ìËÜ¤º¤Ä¼è¤ê½Ð¤¹ºî¶ÈÂæºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÈÎ©¤Î½ç½ø¤Ê¤É¤ËÌÂ¤¦»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ïºî¶ÈÂæ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½¾¶È°÷¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¹©¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸«¤Æºî¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ÅÁÈ¤ß¤È¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤éÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÉôÉÊ¤ò¤Ï¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬¼è¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£