ÌðÂô±ÊµÈ¡Ö¤³¤Î¿Æ»ÒÐ§¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¹¥¤¤Ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹ÌÀ¤«¤¹
²Î¼êÌðÂô±ÊµÈ¡Ê75¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Á¥§¡¼¥ó·Ï¥Õ¡¼¥É¹¥¤¤Î°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÎÓ½¤¤Ï¡Ö¥Á¥§¡¼¥ó·Ï¥Õ¡¼¥É¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÌðÂô¤Ï¡Ö¡Ø¤Ê¤«±¬¡Ù¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¤Ç¡¢ËÍ¿Æ»ÒÐ§¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤«±¬¤Ç¿©¤Ù¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¡Ø¤³¤Î¿Æ»ÒÐ§¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤«±¬¤À¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡£¤Ê¤«±¬¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ²¶¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¿Æ»ÒÐ§¤È¤¦¤É¤ó¿©¤Ù¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿ÌðÂô¤Ï¡ÖÌ¼¤¬°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¿¤È¤¤ËÉ÷¼Ù¤«¤Ê¤ó¤«°ú¤¤¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ËÍ¤¬Ì¼¤Ë¡Ø²¿¤«¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤¢¤ë¡©¡¡¿Æ»ÒÐ§¤É¤¦¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¡ÊÌ¼¤¬¡Ë¡Ø¿Æ»ÒÐ§¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡ØÇ¤¤»¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«±¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ìÀëÅÁ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö¡Ê¤Ê¤«±¬¤Î¡Ë¼ÒÄ¹²¿¤«¥è¥í¥·¥¯¡×¤È²èÌÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ÌðÂô¤Ï¡Ö¥«¥ì¡¼¥Ï¥¦¥¹CoCo°íÈÖ²°¡×¤â¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥³¥³¥¤¥ÁÂç¹¥¤¤À¤·¡£¥«¥ì¡¼¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤¸¤ã¤ó¡£¥«¥ì¡¼¤È¤«¥é¡¼¥á¥ó¤Ã¤ÆÆüËÜ¿Í¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÎÓ¤Ï¡Ö¥³¥³¥¤¥Á¤âÂçÀëÅÁ¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¤À¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤ª¶â¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÌðÂô¤Ï¡Ö¶â¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥Ü¥±¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£