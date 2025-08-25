¡Ö¤·¤·ºÂ¡Ê»â»ÒºÂ¡Ë¡×2025Ç¯8·î25Æü¡Á8·î31Æü¤Î±¿Àª¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯8·î25Æü¡Á8·î31Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñÏÃ¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÇÈ¤òµ¯¤³¤»¤½¤¦¡£
º£½µ¤Ï¡¢Á°¸þ¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿Í¤òË«¤á¤ë¡¢´¶¼Õ¤¹¤ë¡¢Âç¤²¤µ¤Ë´î¤Ö¡¢³Ú¤·¤à¡¢´õË¾¤ò»ý¤Ä¡¢Ì¤Íè¤òÌ´¸«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ï¤ä¤ì¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¤ÏÌµÍý¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ë¶á¤¤¤Ï¤º¡£À¤¤ÎÃæ¤ÎÂçÂ¿¿ô¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢°ÎÂç¤Ê¤ë¤·¤·ºÂÀ¸¤Þ¤ì¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¹¡£¥¤¥±¤ë¡¢¤ä¤ì¤ë¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥ä¥Ã¤È¾Ð¤¦¡¢¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¯¤Î¤â¡¢¥Ä¥¤ò¹â¤á¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡£¹¬±¿¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢¥¶¡¦´Ñ¸÷ÃÏ¤Ø¡£
°¦¤Ï¡¢²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥È¤ò¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
