¡Ö¤«¤ËºÂ¡Ê³ªºÂ¡Ë¡×2025Ç¯8·î25Æü¡Á8·î31Æü¤Î±¿Àª¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯8·î25Æü¡Á8·î31Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆæÃåÃÏ¡£
±¿µ¤¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆÉ¤ß¤òÄ¶±Û¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÆ§¤ó¤À¤Î¤Ë¡¢Á´Á³°ã¤¦Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£½µ¤ÏÁ´Éô¤ò½¦¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¡¢Î®¤ì¤Ë¾è¤é¤º¤Ë¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤è¤¦¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¥ã¥Ñ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÇÇúÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤´¼«Í³¤Ë¡×Êý¼°¤Ç¡¢¡Ö»ä¤â¹¥¤¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×Àë¸À¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¡Ä¡Ä¤Ï¡¢¸À¤¤¤Ã¤³¤Ê¤·¡ª ¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤À¤±¤ä¤ë¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤À¤±¤ä¤ë¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢Î®¹Ô¡¢ÏÃÂê¤òÄÉ¤¦¤È³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£
°¦¤Ï¡¢°ßÂÞ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
