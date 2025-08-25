Èª¤ÎÊªÃÖ¾®²°¹Ó¤é¤µ¤ìÇÀ¶ÈÍÑ»¦ÃîºÞ3ÂÞ¤¬¡Ä¡¡¶á¤¯¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤Î»àÂÎ¸«¤Ä¤«¤ë¡¡22Æü¡¡½©ÅÄ¡¦Âç´Û»Ô
Âç´Û»Ô¤Ç¡¢Èª¤ÎÊªÃÖ¾®²°¤ò¥¯¥Þ¤Ë¹Ó¤é¤µ¤ì¤ëÈï³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀ¶ÈÍÑ»¦ÃîºÞ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶á¤¯¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç´Û·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢22Æü¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¢Âç´Û»Ô»³ÅÄ»úÀÖºä¤Î70Âå¤ÎÃËÀ¤¬Èª¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë´Æ»ë¥«¥á¥é¤ò¸«¤¿ºÝ¡¢¥¯¥Þ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ¤¬Èª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Èª¤ÎÃæ¤ÎÊªÃÖ¾®²°¤¬¹Ó¤é¤µ¤ì¡¢ÇÀ¶ÈÍÑ»¦ÃîºÞ3ÂÞ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å4»þ¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¡¢Ìó50¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÂÎÄ¹Ìó1¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£