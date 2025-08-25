¡Ö¤Õ¤¿¤´ºÂ¡ÊÁÐ»ÒºÂ¡Ë¡×2025Ç¯8·î25Æü¡Á8·î31Æü¤Î±¿Àª¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯8·î25Æü¡Á8·î31Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ë¡£
Í¶¤¦¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬°ìÀ¼³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÏÃ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¿Í¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¤à¤·¤í¡¢ÁÛÄê³°¤ËÂç¿Í¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥×¥é¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤âÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¡¢¹¤¬¤ê¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²¿¤â¤«¤â1¿Í¤ÇÇØÉé¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤â¤¦Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¤Ç¡¢Ã¯¤«¤ËÅê¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¼ê¡£ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤¬°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¿Ê¤à¤Ï¤º¡£
º£½µ¤Ï¡¢¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ë¡×¤³¤È¤ËÅ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Çã¤¤Êª¤Ï¡¢2²ó¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¡£²¼¸«¤ä»îÃå¤Ç¡¢ËþÂ¤Î¤¤¤¯°ïÉÊ¤È½Ð²ñ¤¨¤½¤¦¡£
¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¿ÁÐ»ÒºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¼Ò¸òÀ¤òÈ¯´ø¡¢
