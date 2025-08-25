¡Ö¤ª¤¦¤·ºÂ¡Ê²´µíºÂ¡Ë¡×2025Ç¯8·î25Æü¡Á8·î31Æü¤Î±¿Àª¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯8·î25Æü¡Á8·î31Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¤¤¤¯¡£
³èµ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤ËÊñ¤Þ¤ì¤½¤¦¡£
¿Í¤ÎÍ¶¤¤¤ä¸ý¥³¥ß¤ËÍ¶È¯¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÌ´¤ä¶½Ì£¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¼¤Ò¡¢¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢À¤´ÖÁ´ÂÎ¤âÆ°¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¿Íµ¤»¦Åþ¤ÇÍ½Ìó¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤Åª¤Ê¥¬¥Ã¥«¥êÅ¸³«¤âµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤Î²¼Ä´¤Ù¤ä½àÈ÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í½È÷Æü¤ÎÀßÄê¡¢¥×¥é¥óB¤ÎÍÑ°Õ¤Ê¤É¡¢ÊÝ¸±¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤è¤µ¤½¤¦¡£¥¥ã¥ó¥»¥ëÂÔ¤Á¤Ê¤É¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë½¦¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤â»×¤¤½Ð¥È¡¼¥¯¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡£
»Å»ö¤Ï¡¢¶¨ÎÏ¤ÈÁêÃÌ¤Ç¿ÊÅ¸¡£
°¦¤Ï¡¢´¶Æ°¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
