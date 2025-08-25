J1アビスパ福岡のルーキーFWサニブラウン・ハナン（19）が、新天地に移った同期の存在も励みに今季中のリーグ戦出場を目指している。

19日に雁の巣球技場（福岡市）で公開された練習では、実戦形式のメニューでシュートを放つも枠を捉えられない場面があった。「あの中でうまく打てるようにならないと」と悔しがり、さらなるレベルアップを目指している。

福岡U―18（18歳以下）からトップチームに昇格した今季、3月上旬に股関節付近に違和感を訴え、リハビリが続いた。7月に全体練習に部分合流し、今ではフルメニューを消化している。「みんなが1月からずっとやっていてレベルアップした中で追い付くのが大変だった」。それでも、離脱中にボディーバランスを強化した成果なども感じられるようになり、「裏抜けなど自分の強みを生かせるシーンも増えた」と手応えも感じている。

8月にはユースからともに昇格したFW前田一翔（19）が富山に期限付き移籍。「友達がいなくなって寂しいっす」と心細さを感じつつ、「活躍してまた一緒にプレーできれば」と前を向く。

「とりあえず、1試合は出たい。試合に出て、貢献というか、爪痕を残せれば」

陸上男子短距離で活躍するサニブラウン・ハキーム（東レ）を兄に持つ期待のストライカー。待望のプロ初出場を目指し、鍛錬を続ける。（伊藤瀬里加）