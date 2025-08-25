【話題】食玩『CHOCOBOX』に「たまごっち」登場 - Tamagotchi Paradiseで使えるショップコード付き
チョコがけビスケットが入ったおまけ付きお菓子『CHOCOBOX(チョコボックス)』に11月、「たまごっち」が登場します!
11月発売の『CHOCOBOX』のおまけは、なんと、「たまごっち」のマスコットつきチャーム。Tamagotchi Paradiseのキャラクターから、「まめっち」「くちぱっち」「みみっち」「ポチっち」「ふらわっち」「みゃおっち」「いるかっち」「ほーほっち」「べびまるっち」が登場。どれが出ても嬉しいラインアップとなっています。
価格は385円。SNSでは、「くちぱっち欲しすぎるwwwwwwww」「求心顔ふらわっちかわいい 寄り目まめっちもいいなぁ…」「あほな犬みたいなの誰WWWWWかわいいWWWWW」「みゃおっちちゃんって言うの?左下のﾈｺﾁｬﾝかわいすぎる」と早くも話題に。どの子も愛くるしい表情がたまりませんね!!
なお、上部のおもちゃパッケージの底面には新作「Tamagotchi Paradise(たまごっちパラダイス)」(別売り)で使えるショップコードが付いているのだとか。お菓子を美味しくいただいた後は、たまごっちの世界を楽しみましょう!!
(C)BANDAI
