全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・根津のバー『Bar長谷川』です。

繊細な技を随所に感じる洗練された味

一方、しっとり締めくくりたいなら路地に佇むこのバーを目指せば間違いない。

名物ハイボールはウイスキーダブル、強炭酸、氷なし、レモンピールの香りが鼻先でふわり。たまらず喉に流せば……はあぁぁ。大抵の人はこうなる。という修業先のスタイルのそれが人気なのは言うまでもないが、店主・長谷川さんの技量を思い知るのはスタンダードカクテルだった。

ようかん・ア・ラ・カルバドス600円 ラスティネイル1400円 ジントニック1200円

ジントニックは清廉とした飲み心地。シンプルゆえにごまかしが利かない定番をいかにおいしく作るか。それには味のバランスは当然、氷の形状など口当たりや飲みやすさも重要とか。感心するのはつまみも。そっとつまんでスマートに口に運べるサンドイッチは美しさも味もバーのつまみとして完璧だ。

意外な「ようかん」は酒に合うようカルバドス入りの手作り。そういう繊細さも、いいバーだなぁとつくづく思う。

『Bar長谷川』店主：長谷川森人さん

店主：長谷川森人さん「シンプルな味こそ難しいと思っています」

『Bar長谷川』

［店名］『Bar長谷川』

［住所］東京都文京区根津1-22-16

［電話］03-3822-7577

［営業時間］17時〜24時、土・日・祝15時〜23時

［休日］水

［交通］地下鉄千代田線根津駅1番出口から徒歩3分

撮影／鵜澤昭彦、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年5月号発売時点の情報です。

