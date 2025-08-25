秋元康氏総合プロデュースの１７人組のガールズグループ・Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅ（レインツリー）が２４日、東京・ららぽーと立川で行われたフリーライブで目標動員７００人（８７３人）を達成。それを祝して、グループにとって初であり、１周年記念となるワンマンライブ開催が発表された。

フリーライブは、７月、８月の２か月間にわたり、全６会場で実施され、Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅイベント史上最大規模となる観客動員７００人以上をメンバー全員の目標として掲げてきた。そして迎えた最終日のこの日、第２部のライブで観客動員８７３人を記録し、見事に目標を達成した。

今年１月にメジャーデビュー。リーダーの新野楓果は「私たちＲａｉｎ Ｔｒｅｅにとっては、初めて皆さんの前で発表した目標だったので、こうして達成することができてうれしいです。本当にありがとうございます！」と感謝。「目標達成はしましたが、私たちはまだまだここからだと思っています。ここから少しずつ人数を増やして、１０００人、５０００人、１万人とＲａｉｎ Ｔｒｅｅの輪を広げていけるようにまだまだ頑張りますので、これからも応援よろしくお願いいたします！」と決意した。

また、永瀬真梨が「７００人、無理かと思った」と涙ぐむと、「うれしいね。頑張ったよね」とメンバー全員で喜びを分かち合った。

そして、サプライズで、目標観客動員７００人以上達成を祝して来年初春に１周年を記念した１ｓｔワンマンライブの開催が発表されると、新野は「２０２６年の初春にワンマンライブも決定したということで、まだまだこれからも皆さんと一緒にステキな景色をみたいと思っています。皆さん、ついてきてくれますか！」と観客に呼びかけた。

イベントのラストはメンバー１５人で「３秒ルール」を熱唱し、興奮冷めやらぬ中、初の夏のフリーイベントが大成功で幕を閉じた。