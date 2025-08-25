¥«¥Ö¥¹¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë3Ï¢¾¡¤Ç¥¹¥¤¡¼¥×À®¸ù¡ªWCÁè¤¤1°Ì¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ï4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¡
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥«¥Ö¥¹4¡½3¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ê2025Ç¯8·î24Æü¡¡¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢¥¨·³¤Ë¥¹¥¤¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó2»à¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÏÃæÈô¡¢3²ó2»à°ìÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢5²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Çº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆËþÎÝ¤Ë¹¥µ¡¤ò³ÈÂç¡£¥¯¥í¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Î±¦µ¾Èô¡¢¥±¥ê¡¼¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡6²ó2»àËþÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¹¥µ¡¤ÏÍ·¥´¥í¡¢9²ó2»à¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦3²ó¤Ë¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë¥Û¡¼¥Ê¡¼¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£5²ó¤â2ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ÆÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦¥¿¥¤¥è¥ó¤¬5²ó1¼ºÅÀ¡£µß±ç¿Ø¤â¥ê¡¼¥É¤ò»à¼é¤·¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ê3Ï¢¾¡¤·¤¿¡£
¡¡76¾¡55ÇÔ¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¤Ç¼ó°Ì¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ë¼¡¤¤¤Ç2°Ì¤ËÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥ÉÁè¤¤¤Ç¤Ï1°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£