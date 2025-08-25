À¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ö1ÈÖ¥â¥Æ¤ë¡×ÁêÊý¥ê¥ê¡¼¤Î¡ÖÅÁÀâ¤Î¥Á¥±Çä¤ê¡×ÌÀ¤«¤¹¡¡¿Íµ¤¤Ê¤¤¼ã¼ê»þÂå¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¡×¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê39¡Ë¤¬24Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦10¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÁêÊý¥ê¥ê¡¼¡Ê41¡Ë¤Î¡ÖÅÁÀâ¤Î¥Á¥±Çä¤ê¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¹»³¤Ï¡Ö¥ê¥ê¡¼¤Ï¼ê¤ËÉé¤¨¤ó¡£¸ÆµÛ¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥â¥Æ¤ë¡£1ÈÖ¥â¥Æ¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÅÁÀâ¤Î¥Á¥±Çä¤ê¡×¤ÎÏÃ¤â¡£
¡¡¼ã¼ê»þÂå¤Ë¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡¢¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡¢¥Ç¥ë¥Þ¥Ñ¥ó¥²¡¢¥À¥Ö¥ë¥¢¡¼¥È¤Î4ÁÈ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼êÇä¤ê¡£¥ê¥ê¡¼¤À¤±¤¬¥Î¥ë¥Þ¤Î20Ëç¤òÇä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£1ËçÇä¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¡£¥ê¥ê¡¼Çä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¡©¡×¤ÈÍê¤ß¡¢·ë²Ì¡¢¥ê¥ê¡¼¤Ï1¿Í¤Ç120ËçÇä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¹»³¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¥ê¥ê¡¼¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Þ¤À¼ã¼ê¤ä¤«¤é¿Íµ¤¤Ê¤¤»þ¡£Åö»þ¤ÏÆ»Ã¼¤ÇÀ¼¤«¤±¤Æ¤¿¡£¤â¤¦Å·À¡£¥µ¥é¥Ã¤È¤º¤Ã¤È¥â¥Æ¤Æ¤ë¡×¤È¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£