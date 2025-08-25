手回しオルガンの演奏も！ステンドグラスの灯りに照らされて夜景のような光に包まれる「夜の輝き ハコダテアワー」が、OMO5函館 by 星野リゾートで通年開催
OMO(おも)5函館 by 星野リゾートは、2025年8月13日から通年で、夜景のような光に包まれて過ごすイベント「夜の輝き ハコダテアワー」を開催している。函館の街の色を表現したステンドグラスの光で、夜のパブリックスペース「OMOベース」をライトアップし、観光後や湯上がりに心安らぐひとときを提供する。本イベントは、全国のOMOで展開している夜の催し「ローカルリズムナイト」の一環として実施している。
【写真】芳醇な味わいのメロンソーダに、ストローで崩しながら味わうカラフルなジュレが浮かぶ「2種のきらきらメロンソーダ」
■ローカルリズムナイトとは？
都市ホテルでの夜は寝るだけの時間になりがちだが、OMOは「テンションあがる“街ナカ”ホテル」をコンセプトに、滞在時間すべてを楽しめるよう提案している。2024年より始まった「ローカルリズムナイト」は、街ごとの文化や雰囲気を体感できる夜のイベントで、各施設が地域の特色を活かした演出や飲食、体験を通じて宿泊者を迎えている。
■「夜の輝き ハコダテアワー」の特徴
■函館山夜景をイメージしたステンドグラス演出
OMOベースが、街路灯のオレンジ、坂道の水銀灯の緑、五稜郭タワーの赤、漁船の青白い光など、函館の夜景を彩る色合いのステンドグラスで照らされる。裸足でくつろげる広々としたスペースも設けられ、幻想的な空間で特別な時間を過ごせる。
■湯上がりや観光後に楽しめるメニュー
OMOカフェ＆バルでは、北海道らしい赤肉メロンと青肉メロンを楽しめる「2種のきらきらメロンソーダ」(各1000円)と「北海道セレクトソフトクリーム」(600円)を提供。芳じゅんな味わいのメロンソーダに、カラフルなジュレが浮かぶ見た目も華やかなドリンクと、さっぱりとしたソフトクリームが用意されている。提供時間は19時〜23時。
■手回しオルガンの生演奏
函館の教会文化を背景に、スタッフが手回しオルガン(※1)を演奏する。五稜郭タワーの1周年記念に制作され、役目を終えて眠っていたオルガンをオーバーホールして復活させたもの。演奏は19時30分と21時30分の1日2回、各10分間行われる(演奏開始時間は、時期により変更する場合あり)。料金は無料。
(※1)手で回して演奏し、オルゴールのように紙製の楽譜の旋律を奏でることができる移動式の楽器
「夜の輝き ハコダテアワー」概要
期間：2025年8月13日から通年
時間：19時〜24時(23時ラストオーダー)
場所：OMOベース
対象：宿泊者限定
料金：無料(飲食は有料)
予約：不要
■函館山夜景を楽しむ宿泊者専用サービス
宿泊者専用の「函館山夜景ダイレクトバス」を利用すると、ホテルから山頂まで直行で往復でき、ロープウェイ乗り場での待ち時間を避けられる。また、函館山も街も知り尽くすご近所ガイド「OMOレンジャー」による解説付きで、夜景観賞がより深く楽しめる。
時間：20時ホテル出発、21時30分ごろホテル到着
予約：当日19時30分までに要予約
料金：1500円(〜8月31日)、2000円(9月1日〜)
定員：45名
備考：出発・到着時間や予約時間は、時期により変更する場合あり
■OMO5函館 by 星野リゾート
四季を通じて新鮮な海の幸に恵まれ、開港の歴史とともに、現在も数多く残る歴史的建造物と異国情緒を感じる、道内屈指の観光地「函館」。「百二十%ハコダテ」をコンセプトに、函館ならではの海鮮や函館山の夜景、歴史ある街並みとディープなご近所の魅力をまるごと楽しみ尽くす滞在を提供する。
所在地：北海道函館市若松町24-1
電話：050-3134-8095(OMO予約センター)
客室数：245室・チェックイン：15時／チェックアウト：11時
宿泊料金：1泊3万1000円〜(1室あたり、朝食あり、入湯税別)
アクセス：JR函館駅より徒歩約5分
■「OMO(おも)」とは?
「OMO」は星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる“街ナカ”ホテル」。街を愛するスタッフが地域住民と連携し、新しい宿泊体験を仕掛ける新感覚のホテル。思いがけない魅力との出合いを通じて、その街自体をお気に入りにしてもらうことを目指している。現在16施設を展開しており、2025〜2026年冬には「OMO5横浜馬車道」、2026年春には「OMO7横浜」の開業が予定されている。
今回のイベントについて、担当者に話を聞いてみた。
ーーユーザーへのメッセージは？
ローカルリズムナイト「夜の輝き ハコダテアワー」で、手回しオルガンを演奏します。この手回しオルガンは、五稜郭タワーでの演奏会を終えて約5年間眠っていましたが、新たな舞台として「夜の輝き ハコダテアワー」で再び音色を響かせたいというスタッフの思いに共感いただき、OMO5函館に移設して復活。夜のイベント「ローカルリズムナイト」の一環で、函館の街の色を表現したステンドグラスでライトアップしたOMOベースに、オルガンの優しい音色が響き渡ります。
函館の夜景とともに過ごす「夜の輝き ハコダテアワー」は、旅の余韻をさらに深める時間となるだろう。ステンドグラスの灯りに包まれ、手回しオルガンのやさしい音色が響くなか、非日常の空間で忘れられない夜を体感してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
