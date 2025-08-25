肌にも地球にもやさしい。ナチュラルなUVパーカー【ヘリーハンセン】のラッシュガードがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
サステナブルに、アクティブに。自然を味方につける1枚【ヘリーハンセン】のラッシュガードがAmazonに登場!
ヘリーハンセンのラッシュガードは、なめらかな肌触りとしなやかな着心地を追求し、ナチュラルな風合いを持たせた仕上がり。紫外線カット率95パーセント以上、UPF50+のUVプロテクト機能を備え、強い日差しのもとでも安心して活動できる。
手の甲までしっかりカバーするランバージャック仕様により、紫外線対策は抜かりなし。さらに、海水や塩素による生地の劣化を防ぐ耐久性も備えており、海やプールでの使用にも最適。
環境への配慮から、一部素材にリサイクル糸を採用。
自然との共存を意識しながら、アウトドアやアクティブシーンを快適に彩る、機能と想いの詰まった1枚となっている。
