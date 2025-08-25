お笑いコンビ、見取り図の盛山晋太郎（39）が、24日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（日曜深夜0時10分）に出演。モテすぎる相方リリー（41）の逸話を語った。

この日の企画は「マジックミラー弁慶 鏡越しなら言える！！モテない男たちの心の叫び」。女性への言いづらい本音を明かすコーナーで、盛山はリリーのモテっぷりを「手に負えん」と表現。「呼吸してるだけでモテる。別に相方やからとかじゃなくて、俳優さんとかアイドルさんとか知り合ったことあるやん？それひっくるめても一番モテる」と断言した。

また隣に座るリリーに「伝説のチケ売りあったもんな？」と視線を送りつつ、見取り図を含む4組のお笑いコンビでイベントを開催していたことを回想。「手売りチケットが売れへんわけよ。120席ぐらいのキャパの劇場。1人20枚。全員で売ろうと」とノルマを決めて出演者でチケットをさばこうと奮闘したという。

しかし「リリー以外のメンバー、売れて1枚やねん。リリーだけノルマの20枚売れてたわけよ。だから、『ごめんやけど売ってくれへん？』とみんなが結局頼んで」。続けて「1人で120枚売った男」とリリーを紹介し、共演陣を驚かせた。

1人でチケットの大半を売り切ったリリーは「単独ライブでした」と笑わせると、盛山も「リリーの単独ライブに呼んでもらったみたいな」と肩身狭そうにして笑いを誘った。