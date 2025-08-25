今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2025年8月25日（月）〜8月31日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月25日（月）〜8月31日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【魚座（うお座）】
今週は、あなたの良さを活かせるタイミング。いろいろな人と関わることで、新たな仕事なども手に入るかも。本音で話すようにすると、付き合いも深くなっていくようです。恋愛は、ウォーキングや水泳など何か一緒にできる運動をやってみると◎ お互いの健康を高め合う習慣が作れるとなお良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
我慢のしすぎに気をつけて。感情が抑えきれなくなる前に、自分だけの時間を多めに持つなど工夫するようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
