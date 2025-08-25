SNSで承認欲求に憑かれた女の末路は…？ふせでぃ氏『死ぬまでバズってろ!!』ドラマ化、主人公役のシルエット公開
SNS総フォロワー12万人超えの人気漫画家・ふせでぃさんのコミック『死ぬまでバズってろ!!』が、MBSドラマ特区枠で実写ドラマ化される。2025年10月16日(木)の放送開始を前に、主人公を演じるキャストのシルエットが初公開となった。
【画像】あなたは主演女優が誰かわかる？キャスト・シルエットを見る
■実力派恋愛漫画家・ふせでぃさんが描く、超令和的インターネット・サスペンス
原作は文藝春秋のコミックサイト「Seasons」で連載され、わずか2巻という短さながら、その濃密なストーリー展開で注目を集めている。
著者のふせでぃさんは『君の腕の中は世界一あたたかい場所』(KADOKAWA)、『悪いのはあなたです』(文藝春秋)などを手がけ、切ない恋愛に葛藤する女の子のイラストで多くのファンを魅了してきた実力派。動画配信で“偶然”バズってしまい、承認欲求の沼にハマっていく主人公を描いた本作は、InstagramとXで計12万人超えのフォロワーを持つ著者自身がSNSの世界を熟知しているからこそ、説得力を持って読者の心に突き刺さる。
2025年8月18日には、最終巻となる第2巻が発売されたばかり。全2巻で完結するストーリーは、ドラマ放送前の予習にもうってつけだ。
■一夜にして人生が激変！底辺女子はバズを使って成功をつかめるのか!?
飲食店でアルバイトをする主人公・加菜子(かなこ)は、小遣い稼ぎのつもりで「タパ子」という名前で動画配信を始める。ところがある日の配信中、偶然にも飲酒運転による事故現場を撮影してしまう。
その動画がSNSで爆発的に拡散され、一夜にして“バズる”存在へと変貌。鳴りやまない称賛と“いいね”の通知、リポストの数々。メディアに取り扱われ、初めて味わう快感に溺れた加菜子は、より過激な「正義」を振りかざす告発系インフルエンサー・タパ子へと変貌していく。
しかし、行きすぎた正義は新たな憎悪を生み、いつしか彼女は匿名の中傷や批判に晒されるように。気づけばタパ子自身が恐ろしい復讐劇の渦中に巻き込まれていく――。
■主人公キャストのシルエットを特別公開
MBSドラマ特区といえば、『美しい彼』シリーズや『凛子さんはシてみたい』など、地上波の限界に挑戦する話題作を次々と世に送り出してきた人気枠。深夜ならではの大胆な演出と、社会のタブーに切り込む鋭い視点が若い世代から圧倒的な支持を集めている。今回の『死ぬまでバズってろ!!』も、SNS炎上や承認欲求といった現代人なら誰もが抱える闇に真正面から向き合う、まさに“ドラマ特区らしい”意欲作となりそうだ。
「MBSさんにドラマ化していただけるとのことで大変うれしいです！制作スタッフの方々も大変よくしてくださり、深い信頼を置いております。原作をよりよくしてくださると思っております」。ふせでぃさんのコメントからは、ドラマ化への喜びと制作陣への絶対的な信頼がひしひしと伝わってくる。
そして今回、特別に公開されたビジュアルには、主人公・加菜子を演じるキャストのシルエットが映し出されている。「この人が演じる加菜子を見るのが楽しい！」と 監督からも大絶賛で、ファンの期待値は最高潮に。正体は近日公開予定とのことで、誰が演じているのか予想しながら続報を楽しみに待とう。
果たして加菜子は救われるのか、それとも――。この秋、SNS時代の光と闇を描く衝撃作から、きっとあなたも目が離せなくなる。MBSドラマ特区枠にて2025年10月16日(木)より順次放送スタート！
【放送情報】
MBS：2025年10月16日(木)毎週木曜24時59分〜 ※その他の放送情報は公式サイトへ
配信：TVer、MBS動画イズム
(C)『死ぬまでバズってろ!!』製作委員会・MBS
