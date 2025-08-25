¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛTUBE¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à³«ºÅ¡£¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ»µ²Ëâ¶¡¢¹À¥¹áÈþ¤Û¤«¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì¤â
²Æ¹±Îã¤ÎTUBE¤ÎÌî³°¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¡¢ÄÌ»»36²óÌÜ¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¡ã40th. Anniversary Live¡¡TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025 TUBE ¡ß 40SUMMERS¡ä¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç8·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Î¸ø±é¤Ï¡¢3Ëü4Àé¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨Æü´°Çä¡£Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ°ìÈÖ¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤À»Ä½ë¤Î¸·¤·¤¤²£ÉÍ¡¢Æü¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤âÇ®µ¤¤¬¿ê¤¨¤ÌÃæ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿4¿Í¤Ï²Æ¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¶Ê¡ÖSmile¡×¤Ê¤É¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢½øÈ×¤«¤é²ñ¾ì¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥Ð¥é¡¼¥É¡Ö·¯¤È¤Ê¤é¡×¤ä¡ÖÆú¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ò¤·¤Ã¤È¤êÄ°¤«¤»¡¢´ÑµÒ¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î¥á¥â¥ê¡¼¥º¡×¡ÖOnly You ·¯¤È²Æ¤ÎÆü¤ò¡×¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥¤¥¨¥¹¥¿¥Ç¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¾ö¤ß¤«¤±¡¢¿á¤½Ð¤¹±ê¤äÂçÊ®¿å¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤Ê¤ÉTUBE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌî³°±é½Ð¤¬¡¢Ëþ°÷¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î°ìÁØ¤Î¹âÍÈ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢40¼þÇ¯µÇ°¥³¥é¥Ü¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTUBE ¡ß¡Ù¤«¤é¤ÎºÇ¿·¶Ê¤¬¼¡¡¹¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¡£¡ÖNo Shark No Surf¡½²ÆÃÏ¹ö¡½¡×¡ÊÀ»µ²Ëâ¶¡Ë¡¢¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¡Ê¹À¥¹áÈþ¡Ë¡¢¡ÖAHH SUMMER DAY¡×¡ÊÇßÅÄ¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¼ ¡ß LITTLE from KICK THE CAN CREW¡Ë¤È¡¢¹ë²Ú¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤Î¶¦±é¤¬Â³¤¡¢²ñ¾ì¤Ï¶½Ê³¤Î±²¤Ë¡£¤Þ¤µ¤Ë40¼þÇ¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ï²Æ¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×¡¢¤½¤·¤Æ20¼þÇ¯¤Î²Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îå«¤òÀÀ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡Öa song for love¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿Á°ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö36²ó¤â²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï´ñÀ×¡×¤È¡¢´¶³´¿¼¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£Ìó2»þ´Ö30Ê¬¡¢Á´23¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¤½¤ÎÇ®¤¹¤®¤ëËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
◾️TUBE²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¡¡¾å±Ç¡¦ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó
±Ç²è´Û¡Ø40th. Anniversary Live TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025 TUBE ¡ß 40SUMMERS in CINEMA¡Ù
2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00³«±é
2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë12:00³«±é
¢§¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://liveviewing.jp/tube-40th-yokohama/
WOWOW¡ØTUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025 TUBE ¡ß 40SUMMERS¡Ù
2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë 19:30ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®
¢§WOWOW¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.wowow.co.jp/music/tube/
◾️40¼þÇ¯µÇ°¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTUBE¡ß¡Ù
2025Ç¯8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡¦¹ØÆþ¡§https://tube.lnk.to/CADPm5
¢¡¼ýÏ¿¶Ê
01. ¿¿²Æ¤Î¤¸¤å¤â¤ó¡¡TUBE ¡ß DA PUMP
02. ¥í¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡¡TUBE ¡ß ¹À¥¹áÈþ
03. No Shark No Surf - ²ÆÃÏ¹ö -¡¡TUBE ¡ß À»µ²Ëâ¶
04. ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼¡¦¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¡TUBE ¡ß FRUITS ZIPPER
05. Once Upon a Time in Love¡¡TUBE ¡ß THE ALFEE
06. AHH SUMMER DAY¡¡TUBE ¡ß ÇßÅÄ¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¼ ¡ß LITTLE from KICK THE CAN CREW
07. £¶¡¢£¶¡¢Rock¡ª¡¡TUBE ¡ß ¶áÆ£¿¿É§ ¡ß ¿¥ÅÄÅ¯Ïº
08. ¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¡¡TUBE ¡ß GACKT
◾️¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¢¡¡ã40th Anniversary Live ¡ÖTUBE LIVE AROUND 2025-2026¡×¡ä
¢¨½ªÎ»¸ø±é¤Ï¾ÊÎ¬
2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡ËÆàÎÉ¸© ¤Ê¤é100Ç¯²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¼¢²ì¸© ¼¢²ì¸©Î©·Ý½Ñ·à¾ì¤Ó¤ï¸Ð¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¸© ÀçÂæ¶ä¹Ô¥Û¡¼¥ë ¥¤¥º¥ß¥Æ¥£21 Âç¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë´ä¼ê¸© ±ü½£»ÔÊ¸²½²ñ´Û Z¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¼¯»ùÅç¸© Êõ»³¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë·§ËÜ¸© »ÔÌ±²ñ´Û¥·¥¢¡¼¥º¥Û¡¼¥àÌ´¥Û¡¼¥ë¡Ê·§ËÜ»ÔÌ±²ñ´Û¡Ë
2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹áÀî¸© ¥ì¥¯¥¶¥à¥Û¡¼¥ë¡Ê¹áÀî¸©¸©Ì±¥Û¡¼¥ë¡Ë
2025Ç¯11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÅçº¬¸© Åçº¬¸©Ì±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÀéÍÕ¸© »ÔÀî»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþÅÔ Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþÅÔ Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¿·³ã¸© ¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û
2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¸© ´¢Ã«»ÔÁí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ ¥¢¥¤¥ê¥¹
2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë´ôÉì¸© ÅÚ´ô»ÔÊ¸²½¥×¥é¥¶
2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡ËÉÙ»³¸© ÉÙ»³¸©Ì±²ñ´Û
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë ÂçºåÉÜ¡¦Âçºå¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë ÂçºåÉÜ¡¦Âçºå¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë ºë¶Ì¸©¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£
2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë ÀÅ²¬¸©¡¦ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿åÊ¸²½²ñ´Û¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥È Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë ²¬»³¸©¡¦²¬»³·Ý½ÑÁÏÂ¤·à¾ì¥Ï¥ì¥Î¥ï¡¦Âç·à¾ì
2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë µÜºê¸©¡¦¥á¥Ç¥£¥¥Ã¥È¸©Ì±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ ±é·à¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë Ê¡²¬¸©¡¦Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë ·²ÇÏ¸©¡¦¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì Âç·à¾ì
2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë µþÅÔÉÜ¡¦¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë ½©ÅÄ¸©¡¦ÂçÀç»ÔÂç¶Ê»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë »³·Á¸©¡¦¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Ê¤ó¤è¤¦¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¹Åç¸©¡¦¹Åç¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë Ê¼¸Ë¸©¡¦¿À¸Í¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë °¦ÃÎ¸©¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë °¦ÃÎ¸©¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î8Æü¡Ê¶â¡Ë ËÌ³¤Æ»¡¦È¡´Û»ÔÌ±²ñ´Û
2026Ç¯5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ìhitaru
2026Ç¯5·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë ÅìµþÅÔ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
2026Ç¯5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë ²Æì¸©¡¦ÆáÇÆÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì¤Ê¤Ï¡¼¤ÈÂç·à¾ì
2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë ²Æì¸©¡¦ÆáÇÆÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì¤Ê¤Ï¡¼¤ÈÂç·à¾ì