【九州 ゲリラ雷雨に注意】福岡８０ミリ 熊本１００ミリ 非常に激しい雨のおそれ 雷の確率も高い【雨と発雷確率シミュレーション】福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島
【ゲリラ雷雨注意】雷雲発生▶２５日（月）に予想される１時間降水量は多い所で、 福岡県 ５０ミリ 佐賀県 ５０ミリ 長崎県 ３０ミリ 大分県 ６０ミリ 熊本県 ６０ミリ 宮崎県 ４０ミリ 鹿児島県（奄美地方を除く） ４０ミリ ▶２５日（月）正午～２６日（火）正午に予想される２４時間降水量は多い所で、 福岡県 ８０ミリ 佐賀県 ８０ミリ 長崎県 ５０ミリ 熊本県 １００ミリ 【雷注意報】九州地方 ほぼ全域に発表
九州地方は、湿った空気や強い日射の影響により、２５日（月）昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降る所がある見込みです。、を、画像で掲載しています。 【予想降水量】「非常に激しい雨」のおそれ
［雨の予想］２５日（月）昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。
《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。発雷確率が５０％以上のところもあり、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。 ２５日（月）雨シミュレーション（３０分ごと）
特に山間部では天気が変わりやすく、上流で多くの雨が降り下流の河川が急に増水してしまうことが考えられます。夏休み期間中で、山や川で過ごされている皆さんは、最新の雨雲の状況をチェックしておきましょう。
