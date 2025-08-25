スーパーで泣きわめく絶賛イヤイヤ期の子ども!!そのとき店員の気持ちは…？本当は助けたくてウズウズしている!?【作者に聞く】
現在、中学1年生と幼稚園年長の7歳差の男の子兄弟を育てているヨカ(＠yoka9003)さん。スーパーで時短のパートをしながらワンオペ育児をこなす多忙な毎日の中で、隙間時間にスマホで漫画を描いてInstagramに投稿をしている。
今、ヨカさんはスーパーで働きながら、2年前の自分には見えなかった世界・視点でイヤイヤ期の子供とお母さんの姿を見るようになったという。たった2年で変わった視点や考え方とは一体…!?あの頃のヨカさんに見えていなかった世界とは…？イヤイヤ期が過ぎ、「手が離れた今だから思うこと」についてヨカさんに詳しく話を聞いてみた。
ヨカさん一家の次男くんのイヤイヤ期はかなり激しく、どこに出かけても仰向けにひっくり返って泣きわめいていたという。現在ヨカさんが働いているスーパーでよく見かける「絶賛イヤイヤ中のお子さんとそのお母さん」の光景が2年前の自分の姿と重なって生まれたのが、本作「手が離れた今だから思うこと」だ。
イヤイヤ期のお子さんに手を焼いているお母さんの姿はほぼ毎日見かけるそうだが、ヨカさんによると「鮮魚・精肉・惣菜部門のように、店内で加工しないといけない部署のスタッフは衛生面を気にしないといけないので…」とのことで、スーパーの店員さんたちは本当は助けたくても衛生面の問題などからお手伝いできないのだという。
そんなイヤイヤ期の子育て中のお母さんに対して、ヨカさんは「世間ではイヤイヤ期でグズる子供とあやしきれないお母さんに厳しいみたいな話(SNS投稿)もありますが、それ以上にもっと応援したい、助けてあげたいって思ってる人は多いです！」と伝えたいと語る。「案外みんな『大丈夫よ〜イヤイヤ期大変ね〜頑張って〜』みたいに優しい目で見てくれていますよ！」と応援メッセージを寄せてくれた。
ワーママで、“ほぼワンオペ”での育児をがんばっているヨカさんは「週1くらいで更新したいんですが、仕事や行事が立て込んでいたら2週間くらい空くことも…」と話す。タメになる話はもちろん、親とはいえちょっとダメなところや失敗談、仕事に奮闘する様子なども楽しく描かれているヨカさんの作品を読めば、きっと“自分だけじゃない”と勇気づけられるはず。ぜひ、仕事や育児に疲れたときなどに読んでみてほしい。
取材協力：ヨカ(＠yoka9003)
