Ý¯ºä46¡¢13th¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä·èÄê¡£¡ã5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡ä³«ºÅ·èÄê¤â
Ý¯ºä46¤¬¡¢13th¥·¥ó¥°¥ë¤ò2025Ç¯10·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜÈ¯É½¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤«¤éÌó4¥«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ê¡¢Á´11¸ø±é¤Ç26Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ã5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É¡ä¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬8·î24Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢½ª±é¸å¤Ë²ñ¾ìÆâ¤ÇÆÍÇ¡Î®¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸±ÇÁü¤Ë¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î5¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ã5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡ä¤¬2026Ç¯4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²áµî¡¢¡ã3rd YEAR ANNIVERSARAY LIVE¡ä¡¢¡ã4th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡ä¤ÏÀéÍÕ¸©¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ï¡É¿·¤¿¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡É¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¾ÜºÙ»þ´ü¤ä¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¢£13th¥·¥ó¥°¥ë
2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
CDÍ½Ìó¡§https://sakurazaka46.lnk.to/20251029_13thSingle_PKG
¢¡Blu-rayÉÕ¤
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ× TYPE-A / SRCL-13430¡Á13431 / ¡ï2,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ× TYPE-B / SRCL-13432¡Á13433 / ¡ï2,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ× TYPE-C / SRCL-13434¡Á13435 / ¡ï2,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ× TYPE-D / SRCL-13436¡Á13437 / ¡ï2,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×¡¦ÉõÆþÆÃÅµ
±þÊçÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉõÆþ
¥á¥ó¥Ð¡¼À¸¼Ì¿¿¡Ê³ÆTYPEÊÌ¤è¤ê1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¢¡ÄÌ¾ïÈ× / CD¤Î¤ß
CD only / SRCL-13438 / ¡ï1,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Ý¯ºä46 ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Ý¯ºä46 ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Ý¯ºä46 ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡Ý¯ºä46 ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok