µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡ÖÍè¥ª¥Õ¤Ë¸å¤íÅÝ¤·¡×¤ÏËÜÅö¤«¡© µåÃÄÆâ¤Ç¤â°Õ¸«³ä¤ì¤ë
¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ûµð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤ËÇ÷¤ë¡Ö°úÂà¡×¤ÎÂ²»¡Ä¡È³°ÍÍ¡É¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤Ïµ¯»à²óÀ¸¡¢Íèµ¨¤Ø±äÌ¿¤«
¡¡¤È¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Î¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤À¡£º¸Éªð×ÂÓÂ»½ý¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¼çË¤¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê29¡Ë¤¬16Æü¤Îºå¿ÀÀï¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢¤Ë¤ï¤«¤ËÂÇÀþ¤¬³èµ¤¤Å¤»Ï¤á¤¿µð¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ö²¬ËÜ¤¬°ì·³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Î8»î¹ç¤Ç4¾¡4ÇÔ¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÀÓ¤Ï¸ÞÊ¬¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¿¶ÑÆÀÅÀ¤Ï4.87¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤âÉüµ¢¸å8»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.276¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢5ÂÇÅÀ¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¸å°ä¾É¤Ï¤Ê¤¤¡£¸À¤Ã¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¬ËÜ¤ÎÎ¥Ã¦¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºå¿À¤Î¾å¤Ë¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆÈÁö¤òµö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î²¬ËÜ¤ÏºòÇ¯12·î¤Î·ÀÌó¹¹²þ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÀÎ¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ËèÇ¯¡¢¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¤ß¤ó¤Ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¡×¤È½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Áá¤±¤ì¤Ðº£µ¨½ªÎ»¸å¤Ë¤â¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÊÆµå³¦°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º¸Éªð×ÂÓÂ»½ý¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÉÔ¿¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎÄ©Àï¤ÏÉõ°õ¤¹¤ë¡½¡½¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÊý¤Î¸«Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥®¤ò°®¤ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎÀ®ÀÓ
¡Ö¼çË¤ÉÔºß¤Î´Ö¡¢µð¿Í¤Ï¿¼¹ï¤ÊÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£²þ¤á¤Æ²¬ËÜ¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÇ§¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÕÅ¾Í¥¾¡¤¬ÀäË¾Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Íèµ¨¤ÎVÃ¥²ó¤Ï²¬ËÜ¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÀÞ¤Ë¿¨¤ìµåÃÄ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î´õË¾¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë²¬ËÜ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÍèÇ¯6·î¤Ë30ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÇ¯Îð¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢1Ç¯¤Ç¤âÁá¤¯Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤¡£µåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¸ùÏ«¼Ô¤Î²¬ËÜ¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¡¢¡Èº£¥ª¥Õ¤ÎÄ©Àï¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È·è¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸Î¾ã¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å½¡Î´¤Îº£¥ª¥Õ¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÇ§¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µð¿Í¤È²¬ËÜ¤Î´Ö¤â¤Þ¤À¡¢Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¡Êµð¿ÍOB¡Ë
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡¢²¬ËÜÉÔºß¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝ¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ê26¡Ë¤ò¡¢¼çË¤Éüµ¢¸å¤Ï°ìÎÝ¤Ë²ó¤·¤ÆÊ»ÍÑ¡£Ï¢Æü¡¢Ç®¿´¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¡¢22Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤Ï²¬ËÜ¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¡ÈORË¤¡É¤¬½é¤Î¥¢¥Ù¥Ã¥¯ÃÆ¡£24Æü¤â°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¡¢¤³¤³6»î¹ç¤Ç4ËÜÎÝÂÇ¤Î¸Ç¤áÂÇ¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎËÜ³Ê²½¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Î´íµ¡´ÉÍý¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ý¥¹¥È²¬ËÜ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢Èôµ÷Î¥¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼µé¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ò²Ö³«¤«¤»¤¿¤¤¡£º£¸å¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎÀ®ÀÓ¼¡Âè¤Ç¡¢²¬ËÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎOB¡Ë
¡¡¡È¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤Æ¡¢ÂÇ¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤Æ¡É¤È¤¤¤¦²¬ËÜ¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£