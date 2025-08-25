Snow Manが、新曲「カリスマックス」を8月25日0時より各種音楽配信サイトにてストリーミングおよびダウンロード配信を開始した。

◆Snow Man 動画

本楽曲「カリスマックス」は、1990年代〜2000年代に日本で一世を風靡した“パラパラ”に、現代的なダンスサウンドやラップテイストを融合させ、Snow Man流にアップデートした1曲だという。高速BPMに乗せて畳みかけるようなラップ、耳に残るキャッチーなメロディ、そしてエネルギッシュなダンスブレイクなど、約3分間の中にあらゆる要素が凝縮された密度の高い構成が魅力となっているとのこと。

また、配信開始と同時にSnow Man公式YouTubeチャンネルでは、MVも公開された。本映像は、怠惰な学生が勉強熱心になり、また老人ホームでのんびりとした生活を送るお年寄りが元気になって踊り、人が集 まらなかった中華料理屋は繁盛店になるなど、MVに登場する人々をSnow Manが“カリスマ”へと導くストーリーが描かれいるという。渋谷のスクランブル交差点で250人の“カリスマ”になった人々と踊るシーンは圧巻。全編を通して披露される、中毒性抜群の“カリスマックス”なダンスにも注目してほしい。