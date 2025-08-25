¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»³ËÜÍ³¿¤¬3»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±¡ÄÄËº¨¤ÎµÕÅ¾¥Ä¡¼¥é¥óÈïÃÆ¤â11¾¡ÌÜ
¡¡»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤¬¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ï6²ó¤ò1ËÜÎÝÂÇ´Þ¤à4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç11¾¡ÌÜ¡Ê8ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤é¹¥ÂÇ¼Ô¥¢¥é¥¨¥¹¤òÆó¥´¥íÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¡¢½øÈ×¤Ï¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£ËÜÍè¤Î»³ËÜ¤é¤·¤¯150¥¥íÂæÈ¾¤Ð¤ÎÄ¾µå¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÇÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬1-0¤Î»°²ó¡¢1»à¤«¤é8ÈÖ¥¯¥í¥Í¥ó¥ï¡¼¥¹¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤éÆâ³Ñ¹â¤á¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£Êá¼ê¤¬ËÜ¿¦¤Î¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¼éÈ÷¤ËÄêÉ¾¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇ·â¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¤ÇÂÇÎ¨.196¡¢5ËÜÎÝÂÇ¤ÈÄãÄ´¤ÊÂÇ¼Ô¤ËÄËº¨¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡»Í²ó°Ê¹ß¤Ï¥¿¥Æ¥£¥¹¡¢¥¢¥é¥¨¥¹¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É¤é¶¯ÎÏÂÇ¼Ô¤Ë»Å»ö¤ò¤µ¤»¤º¡¢»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ï»²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç92µå¤Èµå¿ô¤¬¤«¤µ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î¼·²óÉ½¡¢¤³¤ÎÆü¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î3¹æ3¥é¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë1»à°ìÎÝ¤«¤é3ÈÖ¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¥À¥á²¡¤·¤Î18¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¡£»³ËÜ¤Ë4Æü¤Î¥ì¥¤¥ºÀï°ÊÍè3Àï¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¸À¤¨¤Ð¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡Ö²²ÉÂ¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¤¬Éü³è¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë´Ø·¸¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÊì¿Æ¤¬¤¤¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò¤µ¤»¤í¤È¥´¥Í»¶¤é¤«¤·¤¿°ìºòÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤â¤½¤¦¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¢¤Î»þ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤Èº´¡¹ÌÚ¤Î¿ÍÊªÁü¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
