¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥í¥Ã¥Æº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÏÊì¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¡ÖÊÆ¹ñ¤Ë¹Ô¤«¤»¤í¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¡Ä·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÅ¥¾Â¸ò¾Ä·à
¡¡7-2¤È5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó¡¢4ÈÖ¼ê¤Î¾¾°æÍµ¼ù¡Ê29¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-1¤«¤é¤Î¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ö45¹æ¥½¥í¡£½ÉÅ¨¤ÎÆüËÜ¿Í¥ê¥ê¡¼¥Õº¸ÏÓ¤ò¹¶Î¬¤·¡¢20Æü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï°ÊÍè¡¢4Àï¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤Æ¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÎÇúÈ¯¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÈÊÂ¤ó¤ÇºÆ¤Ó¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Ë¡£ÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö31¡×¤¬ÅÀÅô¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤ËÏ¢ÇÔ¡¢10Æü¤Ö¤ê¤Ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¤ä¤ê¶Ì¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤ÏÂÇÀþ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºòÌë¡¢¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¡Ë¥Þ¥Ë¡¼¡Ê¥Þ¥Á¥ã¥É¡Ë¤ÏÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¥é¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Ò¥Ã¥È¡£º£Ìë¤Î¥í¥ì¥¢¥Î¤âÉáÃÊ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥×¥ë¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤À¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òµÕÊý¸þ¤Ë±¿¤ó¤Ç2ÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¡£¾ï¤ËÄ¹ÂÇÁÀ¤¤¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ê²æ¡¹¤Ï¡Ë¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤ÀÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡Ä¹ÂÇÁÀ¤¤¤ÇÂç¿¶¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥Ê¥¤¥ó¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÂÇ·â¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç127»î¹ç¤Ç152»°¿¶¡£1»î¹ç4»°¿¶¤¬2²ó¤â¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Î»°¿¶²¦¤¬¡¢¤³¤³8»î¹ç¤Ï·×4»°¿¶¡£2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¤Î1ÂÇÀÊÌÜ¤Ëº¸ÏÓ¥³¥ë¥Æ¥¹¤Î³°³Ñ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç»°¿¶¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¼«ÂÎ¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥ß¡¼¥È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ2»î¹çÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎNHK¡¦BS¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿°æ¸ý»ñ¿Î»á¤â¡ÖÄ´»Ò¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È¥ß¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÇÀÊ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï²¿ÅÙ¤â¶ì¸À
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÁáÂÇ¤Á¤À¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î44ËÜÎÝÂÇÃæ¡¢½éµå¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤â¤Î¤¬ºÇÂ¿¤Î10ËÜ¡£È¾¿ô°Ê¾å¤Î29ËÜ¤Ï2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÁ°¤ËÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂçÃ«¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ê¤éÄ¹ÂÇ¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤·¡¢ÂÇÎ¨¤â¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ïº£·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂçÃ«¤¬ËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤â¡¢»°¿¶¤ÎÂ¿¤µ¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö¾¯¤·¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Âç¤²á¤®¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤â¤Ã¤ÈÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ä°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¡£ÆóÎÝÂÇ¤òÁÀ¤¨¤Ð¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â½Ð¤ë¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÄ´»Ò¤â¾å¤¬¤ë¡×¤ÈABEMA¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤â¡¢ÂçÃ«¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Âç¤²á¤®¤ë¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÇ¾¿Ø¤Î½õ¸À¤Ï±¦¤«¤éº¸¤ËÊ¹¤Î®¤¹¥¿¥¤¥×¤ÎÂçÃ«¤â¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬²Â¶¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥Þ¥º¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î»°¿¶¤¬·àÅª¤Ë¸º¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï16Æü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹3Ï¢Àï¤«¤é¡£¤Ä¤Þ¤ê8·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌÔÎõ¤ÊÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÆ±ÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤ÎÀï¤¤¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤·½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÂÇ·â¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤¤¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂÇÀþ¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎÄ¹µ÷Î¥ÂÇ¼Ô¤¬¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¢¤¨¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÂçÃ«¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÂ¾¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£º£À¤µª½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¾å¤Ç¹¥ºàÎÁ¤À¡£
