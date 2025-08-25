´ä°æÌÀ°¦¤Ï2½µÏ¢Â³V¤Ê¤é¤º4°Ì¡ÄÀ¾¶¿¿¿±û¤Ï¸åÈ¾5¤Ä¥¹¥³¥¢¾å¤²¤Æ3°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¤â10°Ì¡Ú³¤³°½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û
¢£ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¡CPKC½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥ß¥·¥µ¥¬G¡õCC¡¢6661¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡Ë
ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¢CPKC½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎºÇ½ªÆü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Á°½µ¡¢ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦´ä°æÌÀ°¦¡Ê23¡¢Honda¡Ë¤Ï3°Ì¥¿¥¤¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£5¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¦¤â¡¢3¥Ü¥®¡¼¤È¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡Ö69¡×¤Î¥È¡¼¥¿¥ë10¥¢¥ó¥À¡¼4°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¡¢2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
3ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ7°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿À¾¶¿¿¿±û¡Ê23¡¢ÅçÄÅÀ½ºî½ê¡Ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎºÇ¹â¥¹¥³¥¢¡Ö66¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë11¥¢¥ó¥À¡¼¤Î3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£2ÆüÌÜ¤Ë¼ó°Ì¤È7ÂÇº¹¤Î21°Ì¥¿¥¤¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿À¾¶¿¡£3ÆüÌÜ¤Ë¤Ï5¥Ð¡¼¥Ç¥£1¥Ü¥®¡¼¤Ç¡¢7°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤ÎÁ°È¾¤Ï¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï13ÈÖ¥Û¡¼¥ë¡¢¥Ñ¡¼5¤Î2ÂÇÌÜ¤Ë2¥ª¥ó¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢9¥Û¡¼¥ë¤Ç5¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¦ÌÔ¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò¸«¤»¡¢³¤³°¥Ä¥¢¡¼4Àï¤Ö¤ê¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾¡¤ß¤Ê¤ß¡Ê27¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ë¤â3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò°ì¤Ä¾å¤²¤Æ10°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢ÆüËÜÀª3¿Í¤¬¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡ÚºÇ½ªÆü ·ë²Ì¡Û
Í¥¾¡¡¡¡¡ B.¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¡-15
2°Ì¡¡¡¡¡¡M.¥ê¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡ -14
3°Ì¡¡¡¡¡¡À¾¶¿¿¿±û¡¡¡¡¡¡¡¡-11
4°Ì¡¡¡¡¡¡´ä°æÌÀ°¦¡¡¡¡¡¡¡¡-10
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
10°Ì¥¿¥¤ ¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¡¡¡¡¡¡¡ -6
15°Ì¥¿¥¤ ÃÝÅÄÎï±û¡¡¡¡¡¡¡¡ -5
27°Ì¥¿¥¤ ÇÏ¾ìºé´õ¡¡¡¡¡¡¡¡ -3
¡¡¡¡¡¡¡¡ À¾Â¼Í¥ºÚ ¡¡¡¡¡¡-3
¡¡¡¡¡¡¡¡ µÈÅÄÍ¥Íø¡¡¡¡¡¡¡¡ -3
36°Ì¥¿¥¤ Èª²¬Æà¼Ó¡¡¡¡¡¡¡¡ -2
¡ö¼Ì¿¿¤Ï´ä°æÌÀ°¦Áª¼ê