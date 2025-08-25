¿·¼Ö71Ëü±ß¡ª ¥Û¥ó¥À¤¬Ä¶¥ì¥È¥í¤Ê¡Ö¿·¥í¡¼¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×È¯É½¡ª¡ÖÂç·¿¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡õ¿åÊ¿¥Þ¥Õ¥é¡¼¡×¤¬µì¼Ö¤ß¤¿¤¤¡ª ¡È½Å¸ü´¶¤¹¤´¤¤¡É»Â¿·¥Ç¥¶¥¤¥óºÎÍÑ¤Î¡Ö´ÝÌÜ¥Ð¥¤¥¯¡×¿·GB350 CÈ¯Çä¤Ø¡ª
¥Û¥ó¥À¤¬Ä¶¥ì¥È¥í¤Ê¡Ö¿·¥í¡¼¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×È¯É½¡ª
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï2025Ç¯8·î22Æü¡¢Ãæ·¿¥Ð¥¤¥¯¡ÖGB350 C¡×¤Î°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤ª¤è¤Ó¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿·¤·¤¤GB350 C¤Ï¡¢Æ±Ç¯10·î31Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¤ÎÄ¶¥ì¥È¥í¡Ö¿·¥í¡¼¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê9Ëç¡Ë
¡¡º£²ó¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡GB350 C¤ÎÂ°¤¹¤ëGB350¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤¬À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥í¡¼¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢2021Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀè¹ÔÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Í¥¹CB350¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¸þ¤±¤ËÂç¤¤¯¼ê¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤«¤é¼ñÌ£¤Ç¤Î±ó½Ð¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆGB350¤ÎÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëGB350 C¤Ï¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤è¤ê¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ç½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¡£
¡ÖThe Standard Classical Motorcycle¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¯¥«¥Ð¡¼¤ä¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥«¥Ð¡¼¡¢¥¿¥ó¥¯¡¢¥µ¥¤¥É¥«¥Ð¡¼¡¢¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥·¡¼¥È¤Î¤Ê¤É¡¢Ãæ·¿¥Ð¥¤¥¯¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°¸å¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÂç·¿²½¤È¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥í¡¼¡õ¥ï¥¤¥É¤Ê°õ¾Ý¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊGB350 C¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿º£²ó¤ÎÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°ì¿·¡£
¡¡¾å¼Á´¶¤Î¤¢¤ëÍ¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¥¹¥È¡¼¥à¥Ù¡¼¥¸¥å¡×¤È¡¢¹âµé´¶¤ÎÉº¤¦¡Ö¥Þ¥Ã¥È¥Ó¥å¥ì¥Ã¥È¥·¥ë¥Ð¡¼¡×¤ò¿·¤¿¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¡¢Á´2¿§¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óÀßÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»ÅÍÍÊÑ¹¹ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¾È¼ÍÈÏ°Ï¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢Ìë´ÖÁö¹Ô»þ¤Î»ëÇ§À¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê348cc¤Î¶õÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯OHCÃ±µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ20ÇÏÎÏ¡¿5500rpm¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯29Nm¡¿3000rpm¤òÈ¯´ø¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹2205mm¡ßÁ´Éý790mm¡ßÁ´¹â1105mm¤Ç¡¢¥·¡¼¥È¹â¤Ï800mm¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾å¼Á¤µ¤¬¸þ¾å¤·¡¢Ìë´Ö¤Î°ÂÁ´À¤â¹â¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¾å¤²¤¿¿·¤·¤¤GB350 C¡£
¡¡¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢71Ëü5000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£