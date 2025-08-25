年上の女性からアプローチされ、「痛いおばさん」だとバカにしている男性もいるようです。しかし、年上の男性が若い女の子を狙うのは問題ないと思っているようで？ 今回は「自分を客観視できていない男性の話」をご紹介します。

自分の年わかってんの？

「同僚の男性（34歳）がマッチングアプリを始めていました。『40歳のババアがいいねしてきて最悪』『自分の年わかってんの？』『40過ぎて30代の男を狙うなよ（笑）』なんて言いたい放題……。

だけどその同僚、新卒で入ってきた22歳の女の子に猛アプローチしてました。6歳上の女性がいいねしてきただけで『キモイ』なんて言ってたくせに、自分は12歳も年下の女の子と付き合おうとしていてドン引き……。

結果、その女の子からは『年上すぎて無理』と振られていたけど（笑）。自分を客観視できていない人って意外と多いんでしょうね」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 自分も「痛いおじさん」になっているとは思わなかったのでしょうね……。22歳の子からしたら、34歳はおじさんなのですよ……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。