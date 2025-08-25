　清水エスパルスは25日、清水エスパルスユースのMF土居佑至(18)、MF針生涼太(17)が来季から新加入することが内定したと発表した。

　両選手とも左利きのプレーヤーで、土居はキック精度やテクニック、針生はスピードを生かした突破や裏抜けを持ち味としている。

　今季はそろって2種登録選手としてトップチームに在籍。土居は3月のルヴァンカップでトップデビューを果たし、いきなり初ゴールを決めた。また、5月にはJリーグデビューも飾っている。

　針生は4月にU-17日本代表としてU17アジアカップに出場。今夏にはサン・アンドレウ(スペイン4部)のトレーニングに参加した。

以下、クラブ発表プロフィール

●MF土居佑至
(どい・ゆうじ)
■生年月日
2007年5月12日(18歳)
■出身地
三重県
■身長/体重
168cm/63kg
■利き足

■選手歴
(津)神戸FC SS-H&A FC Jrユース-清水ユース
■代表・選抜歴
U-15日本代表、U-17日本代表
■主な成績
・第48 回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会:ベスト8

●MF針生涼太
(はりう・りょうた)
■生年月日
2008年3月7日(17歳)
■出身地
宮城県
■身長/体重
175cm/68kg
■利き足

■選手歴
FC.セレスタ-FC FUORICLASSE SENDAI-清水ユース
■代表・選抜歴
U-16日本代表、U-17日本代表
■主な成績
・第48 回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会:ベスト8