清水ユースの左利きコンビ、MF土居佑至&MF針生涼太の来季トップ昇格が内定!
清水エスパルスは25日、清水エスパルスユースのMF土居佑至(18)、MF針生涼太(17)が来季から新加入することが内定したと発表した。
両選手とも左利きのプレーヤーで、土居はキック精度やテクニック、針生はスピードを生かした突破や裏抜けを持ち味としている。
今季はそろって2種登録選手としてトップチームに在籍。土居は3月のルヴァンカップでトップデビューを果たし、いきなり初ゴールを決めた。また、5月にはJリーグデビューも飾っている。
針生は4月にU-17日本代表としてU17アジアカップに出場。今夏にはサン・アンドレウ(スペイン4部)のトレーニングに参加した。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF土居佑至
(どい・ゆうじ)
■生年月日
2007年5月12日(18歳)
■出身地
三重県
■身長/体重
168cm/63kg
■利き足
左
■選手歴
(津)神戸FC SS-H&A FC Jrユース-清水ユース
■代表・選抜歴
U-15日本代表、U-17日本代表
■主な成績
・第48 回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会:ベスト8
●MF針生涼太
(はりう・りょうた)
■生年月日
2008年3月7日(17歳)
■出身地
宮城県
■身長/体重
175cm/68kg
■利き足
左
■選手歴
FC.セレスタ-FC FUORICLASSE SENDAI-清水ユース
■代表・選抜歴
U-16日本代表、U-17日本代表
■主な成績
・第48 回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会:ベスト8
両選手とも左利きのプレーヤーで、土居はキック精度やテクニック、針生はスピードを生かした突破や裏抜けを持ち味としている。
今季はそろって2種登録選手としてトップチームに在籍。土居は3月のルヴァンカップでトップデビューを果たし、いきなり初ゴールを決めた。また、5月にはJリーグデビューも飾っている。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF土居佑至
(どい・ゆうじ)
■生年月日
2007年5月12日(18歳)
■出身地
三重県
■身長/体重
168cm/63kg
■利き足
左
■選手歴
(津)神戸FC SS-H&A FC Jrユース-清水ユース
■代表・選抜歴
U-15日本代表、U-17日本代表
■主な成績
・第48 回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会:ベスト8
●MF針生涼太
(はりう・りょうた)
■生年月日
2008年3月7日(17歳)
■出身地
宮城県
■身長/体重
175cm/68kg
■利き足
左
■選手歴
FC.セレスタ-FC FUORICLASSE SENDAI-清水ユース
■代表・選抜歴
U-16日本代表、U-17日本代表
■主な成績
・第48 回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会:ベスト8
______________— 清水エスパルス公式 (@spulse_official) August 25, 2025
◥◣ #清水エスパルスユース✍◥◣
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
#土居佑至 選手(清水エスパルスユース)来季新加入内定のお知らせ
清水エスパルスユースの土居佑至選手が、来シーズン新加入することが内定しましたので、お知らせいたします。https://t.co/66i7fi5cu3… pic.twitter.com/WWM3SOu9QU
______________— 清水エスパルス公式 (@spulse_official) August 25, 2025
◥◣ #清水エスパルスユース✍◥◣
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
#針生涼太 選手(清水エスパルスユース)来季新加入内定のお知らせ
清水エスパルスユースの針生涼太選手が、来シーズン新加入することが内定しましたので、お知らせいたします。https://t.co/66i7fi5cu3… pic.twitter.com/bH21pW4cd9