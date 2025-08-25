SixTONES田中樹、兄の膝に座る貴重ショット公開「弟全開で可愛い」と話題に
【モデルプレス＝2025/08/25】俳優などマルチに活躍する田中彪が24日、自身のX（旧Twitter）を更新。舞台「ぼくらの七日間戦争 2025」（東京建物 Brillia HALLほか）で共演する弟でSixTONESの田中樹との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】田中樹「弟全開で可愛い」と話題の兄弟ショット
彪は「初日終えました。ご来場ありがとうございます」と舞台の初日を迎えたことを報告。「ロングランですが最後まで駆け抜けます」とコメントしながら、自身の膝に座る樹との兄弟ショットを載せている。
これまでも「3と4 初ツーショット」と、5人兄弟の3番目と4番目であることをユーモアを交えてつづりながら兄弟写真を載せていた彪。2人の仲睦まじい様子が伝わる今回の写真にも、ファンからは「兄弟ショット待ってました」「田中兄弟尊い」「弟全開で可愛い」「お兄ちゃんの膝上に座ってるのメロすぎる」「胸熱」「甘えん坊な4男素敵」「癒される兄弟ショット」といったコメントが寄せられている。
1985年に宗田理により書き下ろされた「ぼくらの七日間戦争」（角川文庫・角川つばさ文庫刊）を舞台化した本作は、東京建物 Brillia HALLを皮切りに、大阪、愛知、熊本など全国5カ所にて上演。樹は同作で舞台初単独主演を務め、主人公の菊地英治を演じる。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1959563961801593032
【Not Sponsored 記事】
【写真】田中樹「弟全開で可愛い」と話題の兄弟ショット
◆田中樹、兄の膝に座る弟っぷり披露
彪は「初日終えました。ご来場ありがとうございます」と舞台の初日を迎えたことを報告。「ロングランですが最後まで駆け抜けます」とコメントしながら、自身の膝に座る樹との兄弟ショットを載せている。
◆田中樹、初単独主演舞台「ぼくらの七日間戦争 2025」
1985年に宗田理により書き下ろされた「ぼくらの七日間戦争」（角川文庫・角川つばさ文庫刊）を舞台化した本作は、東京建物 Brillia HALLを皮切りに、大阪、愛知、熊本など全国5カ所にて上演。樹は同作で舞台初単独主演を務め、主人公の菊地英治を演じる。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1959563961801593032
【Not Sponsored 記事】