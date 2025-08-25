ÈæÆâÃÏ·Ü¤È¥¹¥¤¥«¤¬¿©¤¤¹Ó¤é¤µ¤ì¤ë¡¡¶á¤¯¤Ë¤ÏÄÞº¯¤È½ÃÌÓ¡¡¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿©³²¤«¡¡½»ÂðÉßÃÏÆâ¤Ë¤â¡Ä¡¡23Æü¡¡½©ÅÄ¡¦Âç´Û»Ô
Âç´Û»Ô¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿©³²¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½»ÂðÉßÃÏÆâ¤Ë¤¤¤ë¥¯¥Þ¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç´Û·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¡¢Âç´Û»Ô³ë¸¶»ú²°ÉÛ¸å¤Î90Âå¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¼«ÂðÉßÃÏÆâ¤Î¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ç»ô°é¤·¤Æ¤¤¤¿ÈæÆâÃÏ·Ü10±©¤È¡¢Èª¤ÇºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¤¥«Ìó5¸Ä¤¬¿©¤¤¹Ó¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¶á¤¯¤Ë¤Ï¥¯¥Þ¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëÄÞº¯¤ÈÌÓ¤¬¤¢¤ê¡¢22Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¤«¤é23Æü¸áÁ°6»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç´Û»ÔÈæÆâÄ®È¬ÌÚ¶¶¤Ç¤Ï¡¢23Æü¸áÁ°4»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤¿70Âå¤Î½÷À¤¬ÎÙ¤Î²È¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¤¤ë¥¯¥Þ1Æ¬¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤¬Î©¤Áµî¤Ã¤¿¸å¡¢ÎÙ¤Î²È¤Î½»¿Í¤¬¼Ö¸Ë¤ÎÃæ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥á¥í¥ó1¸Ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£