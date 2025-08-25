Stray Kids、4THアルバム『KARMA』リリース 発売記念イベントや購入特典情報発表！
8人組ボーイズグループ・Stray Kidsが、4THアルバムとなる『KARMA』を27日にリリース。発売を記念したイベントが関東・関西の2ヵ所で開催されることが発表された。
【写真】STAY必見！ 購入者特典＆スペシャル企画をチェック!!
米「ビルボード200」で連続首位を獲得、ワールドツアーを大成功させるなど “K-POP第4世代の先頭走者”として勢いに乗るStray Kids。2023年6月リリースの『5-STAR』以来、約2年ぶりとなる4TH アルバム『KARMA』は早くも大きな話題を集める一枚だ。
THE 4TH ALBUM『KARMA』の発売を記念し、＠Loppi・HMV限定でサイン会やハイタッチ会などの発売記念オフラインイベントの開催が決定した。
期間中に、全国のHMV店舗・HMV＆BOOKS online・全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppiにて『KARMA』を購入すると、関東・関西の2会場で開催される発売記念オフラインイベントへ応募できるエントリーカードが渡される。
また、全国のHMV店舗・HMV＆BOOKS online・全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppiにて『KARMA』を購入すると、ランダムでホログラム仕様のスペシャルフォトカードが含まれる【＠Loppi・HMV限定】特典フォトカード Aの特典が。さらに、購入枚数につき、限定フォトカードがランダムで1枚必ず当たる「ラッキードローイベント」の実施も決定した。どちらも【＠Loppi・HMV限定】の特別な絵柄となっている。
さらに、全国のHMV店舗・HMV＆BOOKS online・全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppiにて『KARMA』を購入したローソンWEB会員には先着で「the music ＆ movie master」Stray Kids特別号（全8種からランダム）のプレゼントも。
そのほかにも、一部HMV店舗でのパネル展開催・抽選でのパネルプレゼント企画や、大型ディスプレイ展示の開催、全国のHMV店内でのStray Kidsパワープレイ放送など、スキズのカムバを盛り上げる企画が目白押しとなっている。
Stray Kids THE 4TH ALBUM『KARMA』は、8月27日発売。
★Stray Kids THE 4TH ALBUM『KARMA』スペシャル企画詳細は以下の通り
【Stray Kids THE 4TH ALBUM『KARMA』スペシャル企画】
★ Stray Kids THE 4TH ALBUM『KARMA』発売記念オフラインイベント
期間中に、全国のHMV店舗・HMV＆BOOKS online・全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppiでの『KARMA』の購入者へ、発売記念オフラインイベントに応募できるエントリーカードをプレゼント。エントリーし当選すると、関東・関西の2会場で開催される発売記念オフラインイベントに参加できる。
※すでに予約済みの対象商品にもエントリーカードは付与
※当選者はオフラインイベント当日に本人確認を行うので、公的身分証明書（写真付き）が必要。当日持参ない場合は参加不可
※顔写真付き以外の身分証明書は対象外
＜会場・日程＞
関東某所／関西某所の2会場で開催予定
＜イベント内容＞
・全員サイン会／60名様（各会場 30名様）
・個別サイン会／480名様（各会場につき、各メンバー30名様）
・全員ハイタッチ会／1200名様（各会場 600名様）
・個別ハイタッチ会／8000名様（各会場につき、各メンバー500名様）
・ユニットハイタッチ会／800名様（各会場につき、各ユニット100名様）
※各ユニットのメンバーの組み合わせは、以下のとおり
ユニットA：バンチャン、アイエン
ユニットB：リノ、チャンビン
ユニットC：ヒョンジン、ハン
ユニットD：フィリックス、スンミン
・全員お見送り会／500名様（各会場 250名様）
★ 【＠Loppi・HMV限定】特典フォトカード
全国のHMV店舗・HMV＆BOOKS online・全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppiにて、対象商品を購入すると【＠Loppi・HMV限定】特典フォトカードA（8種ランダムより1種）をプレゼント。＠Loppi・HMV限定絵柄としてランダムでホログラムのスペシャル仕様も！ また、【WITHMUU特典】フォトカード（8種よりランダム1種）付き商品も販売。
さらに、@Loppi・HMV＆BOOKS onlineでは、先着で【＠Loppi・HMV限定特典】フォトカードB（8種ランダムより1種）付き商品も販売。
★Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』発売記念「ラッキードローイベント」
全国のHMV店舗・HMV＆BOOKS online・全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppiにて、対象商品を購入すると、限定フォトカードがランダムで1枚必ず当たる「ラッキードローイベント」を開催。 HMV店舗での購入者は、絵柄A（全9種）、絵柄B（全9種）の2絵柄から選んで参加することができる。
★「the music ＆ movie master」 Stray Kids 特別号
期間中に、全国のHMV店舗・HMV＆BOOKS online・全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppiにて対象商品を購入したローソンWEB会員には、先着で「the music ＆ movie master」 Stray Kids特別号（全8種からランダム）をプレゼント。
※HMV＆BOOKS onlineでの購入者は対象商品1点購入につき1部プレゼント
★ 全国のHMV20店舗でのパネル展開催＆パネルプレゼント企画
パネル展開催店舗で、Stray Kids THE 4TH ALBUM『KARMA』（CEREMONY VER. / HOORAY VER./ ACCORDION VER./ COMPACT VER./ SKZOO VER.）いずれかを購入すると抽選で160名に、展示パネルを後日プレゼント。
・展示期間：8月25日〜9月15日
※実施期間は前後する可能性あり
★ 全国のHMV6店舗での大型ディスプレイ展示
全国のHMV6店舗で大型ディスプレイの展示を実施。
・展示期間：8月25日〜9月15日
※HMV＆BOOKS SHIBUYAのみ9月28日まで展示予定
※実施期間は前後する可能性あり
★ 全国のHMV店内でStray Kidsパワープレイ
『KARMA』商品入荷以降、全国のHMV店内でStray Kidsをパワープレイ放送。
