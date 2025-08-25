読売テレビの新人アナ3人、『24時間テレビ』出演決定 目玉企画など中継に登場【コメントあり】
夏恒例『24時間テレビ48』（8月30日〜31日生放送、日本テレビ系）の読売テレビの放送で、新人アナウンサーの増田陽名、藤岡宗我、吉澤真彩が出演することが決定した。3人はさまざまな中継を行う。
【画像】読売テレビ『24時間テレビ』出演者ら
読売テレビの放送では、三倉茉奈・佳奈、こっちのけんと、カベポスターの出演も決定した。特別企画として、マナカナは「“日本初の車いす看護師”を目指す女性」を取材。こっちのけんとは、黒木千晶アナウンサーとの対談で自身の「心の病」について語る。
増田アナ、藤岡アナ、吉澤アナの3人は、募金ブースからの中継や、今年の読売テレビの目玉企画となる、番組テーマ「あなたのことを教えて」にちなんだ読売テレビ社屋で行われる視聴者と出演者をつなぐ「プロフィール帳企画」の紹介などさまざまな中継を行う。30日、31日に随時出演予定。
【コメント】
■増田陽名
「夏といえば24時間テレビ」というイメージで、幼い頃から家族みんなで見ていました。そんな番組に1年目から携わることができるなんて、とてもうれしいです。何より、今年のチャリTシャツは『名探偵コナン』です。少年探偵団の絵を青山先生が書き下ろしてくださいました。Tシャツデザインが決まったニュースを見た時には、家で思わずガッツポーズ！家族や友人にもたくさん宣伝していました。（笑）大好きな名探偵コナンのチャリTシャツからパワーをもらいながら、番組を通して視聴者の方の心に届くよう丁寧にしっかりと伝えたいです。
■藤岡宗我
テレビっ子だった私の夏休みの楽しみといえば、『24時間テレビ』を見て夜更かしをすることでした。そんな歴史ある番組に出演できることが本当にうれしいです！そして私は学生時代に落語研究会に入っていたほどのお笑い好き、そして子どもの頃から大の男性アイドル好きなので、ミルクボーイさんと関西ジュニアの皆さんが盛り上げる関西の24時間テレビが今から楽しみでなりません！生放送ならではのドキドキやワクワクを感じながら、新人らしく元気よく、責任を持って精一杯お届けします！
■吉澤真彩
毎年チャリTシャツのデザインがどうなるのかワクワクし、決まったら色を選ぶのが楽しみで、家族みんなで『24時間テレビ』を見ながら過ごす時間は、夏の恒例行事のひとつになっていました。そんな番組に出演させていただけると聞いて、素直にうれしく、身の引き締まる思いです。多くの方の想いが詰まったこの番組に携わることで、人とのつながりや温かさを改めて感じながら、視聴者の皆さんに少しでも前向きな気持ちを届けられるよう、心を込めて取り組みたいと思います。
