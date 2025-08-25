スターバックスが展開する新しいスタイルの店舗「リザーブ カフェ」誕生 新宿マルイに1号店オープン
スターバックス コーヒー ジャパンは、エスプレッソを使った多彩なビバレッジと、イタリアンベーカリー「プリンチ」のコルネッティを楽しめる新しいスタイルのカフェベーカリー『スターバックス リザーブ カフェ』（以下リザーブ カフェ）を始動する。その第1号店『スターバックス リザーブ カフェ 新宿マルイ本館2階店』が9月1日にオープンする。
【写真】スタバ初の“カフェベーカリー” エスプレッソを使ったビバレッジやコルネッティも
店舗のデザインコンセプトは「Milanese Kissaten（ミラネーゼ キッサテン）」。2つの文化からコンセプトを発想した。一つ目は、スターバックスの原点であるミラノのバール文化。コーヒー豆から抽出したエスプレッソでいれた一杯からつながりが生まれ、ミラノの人々の居場所となっている。
もう一つは、1996年の日本上陸からスターバックスが敬意をもっている日本の喫茶店文化。こだわりのコーヒーを提供するマスターが、地域の常連たちとあたたかいつながりを育む居心地のよい場所として長く愛されている。
スターバックスは、本新店舗を2つの文化が交差するサードプレイスとして、常に新しいコーヒーの楽しみ方と出会い、コーヒーに興味を持ち、好きになるきっかけの場にしたいという想いを込めている。モダンでありながら居心地の良い空間で、ラテとコルネッティとともに上質な大人の時間を楽しめる。
提供されるドリンクは「クリエイション ラテ」「トリート コーヒー」「ドルチェ コーヒー」「ブリュードコーヒー」の4カテゴリー。いずれもスターバックス リザーブ ロースタリー東京で焙煎したコーヒー豆を使用し、それぞれの個性を引き出した仕上がりとなっている。
特に注目は、プリンチの人気ドルチェ「ティラミス」とクロワッサン「コルネッティ」を組み合わせた『コルネッティ ティラミス』。コーヒーの風味とスイーツの楽しみを一度に味わえるメニューとなっている。
“日常の少し上質な大人のご褒美”をテーマに掲げるリザーブ カフェ。ここでしか体験できないラテやベーカリーとの組み合わせを通じて、新しいコーヒーの楽しみ方を提案していく。
■店舗情報
・店舗名：スターバックス リザーブ（R） カフェ 新宿マルイ本館2階店
・リニューアルオープン日：2025年9月1日（月）
・営業時間：全日7:00〜22:30
・店舗面積：181.50平方メートル（54.90坪）客数57席
【写真】スタバ初の“カフェベーカリー” エスプレッソを使ったビバレッジやコルネッティも
店舗のデザインコンセプトは「Milanese Kissaten（ミラネーゼ キッサテン）」。2つの文化からコンセプトを発想した。一つ目は、スターバックスの原点であるミラノのバール文化。コーヒー豆から抽出したエスプレッソでいれた一杯からつながりが生まれ、ミラノの人々の居場所となっている。
スターバックスは、本新店舗を2つの文化が交差するサードプレイスとして、常に新しいコーヒーの楽しみ方と出会い、コーヒーに興味を持ち、好きになるきっかけの場にしたいという想いを込めている。モダンでありながら居心地の良い空間で、ラテとコルネッティとともに上質な大人の時間を楽しめる。
提供されるドリンクは「クリエイション ラテ」「トリート コーヒー」「ドルチェ コーヒー」「ブリュードコーヒー」の4カテゴリー。いずれもスターバックス リザーブ ロースタリー東京で焙煎したコーヒー豆を使用し、それぞれの個性を引き出した仕上がりとなっている。
特に注目は、プリンチの人気ドルチェ「ティラミス」とクロワッサン「コルネッティ」を組み合わせた『コルネッティ ティラミス』。コーヒーの風味とスイーツの楽しみを一度に味わえるメニューとなっている。
“日常の少し上質な大人のご褒美”をテーマに掲げるリザーブ カフェ。ここでしか体験できないラテやベーカリーとの組み合わせを通じて、新しいコーヒーの楽しみ方を提案していく。
■店舗情報
・店舗名：スターバックス リザーブ（R） カフェ 新宿マルイ本館2階店
・リニューアルオープン日：2025年9月1日（月）
・営業時間：全日7:00〜22:30
・店舗面積：181.50平方メートル（54.90坪）客数57席