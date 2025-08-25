¥É·³»Ø´ø´±¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¸å¤Ë±¦ÂÇ¼Ô¤ò2¿ÍÊÂ¤Ù¤ëÍýÍ³¤ò²òÀâ¡¡ÂÇ½ç·èÄê¤Ï»î¹ç¤Î¡Ö2¡¢3ÆüÁ°¤À¤Í¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬¡¢25Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¤Ë½Ð±é¡£ÂÇ½ç¤ÎÁÈ¤ßÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î´ÆÆÄ¼¼¤ÇÀèÈ¯¥ª¡¼¥À¡¼¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ø´ø´±¤ÎÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡ÖÌÀÆü¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¥ª¡¼¥À¡¼¤ò·è¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö2¡¢3ÆüÁ°¤À¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ½ç¤ÎÁÈ¤ßÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊÂçÃ«¡ËæÆÊ¿¤È¥à¡¼¥¡¼¡Ê¥Ù¥Ã¥Ä¡Ë¤¬1ÈÖ¡¢2ÈÖ¤Ê¤Î¤ÏÁ´¤¯¿´ÇÛ¤Ê¤¤¡×¤È1¡¢2ÈÖ¤ÏÉÔÆ°¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤ÇÁê¼êÅê¼ê¤Îº¸±¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö3ÈÖ¤Ë¥¹¥ß¥¹¤òÆþ¤ì¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤Èº¸Åê¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Å¤é¤¯¡¢¡Ê4ÈÖ¤ËÆþ¤ë¡Ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤òÀ¸¤«¤»¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂÐÀïÁê¼ê¤ÏæÆÊ¿¤Ëº¸Åê¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Í¡£æÆÊ¿ÂÐºö¤Ëº¸Åê¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤é¸å¤í¤Ë±¦ÂÇ¼Ô¤ò2¿ÍÇÛÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢æÆÊ¿¤Ëº¸Åê¼ê¤ò»È¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÇ½ç¤òÁÈ¤àºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£