7Ì¾¤Î¿·ÀïÎÏ¤ò²Ã¤¨¤¿Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡¢¥Í¥ÎHCÂÎÀ©2¥·ー¥º¥óÌÜ¤Ø¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×
¡¡8·î24Æü¡¢Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤¬2025－26¥·ー¥º¥ó¤Î¿·²ÃÆþÁª¼êÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Àîºê¤Ï¥Í¥Î¡¦¥®¥ó¥º¥Ö¥ë¥°¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥ÁÂÎÀ©2¥·ー¥º¥óÌÜ¤ËÆÍÆþ¡£¥ª¥Þー¥ë¡¦¥¸¥ã¥Þ¥ì¥Ç¥£¥ó¡¢°Ëµ×¹¾¥í¥¤±Ñµ±¡¢¿åÌî´´ÂÀ¡¢¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥Æ¥êー¡¢ÌîËÜ·ú¸ã¡¢ÄÅ»³¾°Âç¡¢¥É¥¥¥·¥ã¥ó¡¦¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤È¡¢7Ì¾¤Î¿·ÀïÎÏ¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ËÌÂîÌé¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ï¡¢»Ø´ø´±¤¬ÌÜ»Ø¤¹Â®¤¤¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¡×¡¢¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¢¥Ã¥×¡×¤¬Êä¶¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿åÌî¤ÈÄÅ»³¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤È¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É¤ÎÎ¾Êý¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¥³¥ó¥Ü¥¬ー¥É¡£178¥»¥ó¥Á75¥¥í¤Î¼Ä»³ÎµÀÄ¡¢177¥»¥ó¥Á75¥¥í¤ÎÊÆ¿ÜÎè²»¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¿åÌî¤¬185¥»¥ó¥Á84¥¥í¡¢ÄÅ»³¤¬180¥»¥ó¥Á85¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤ë¡£ËÌGM¤Ï¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥³ー¥È¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÄÅ»³Áª¼ê¤Ï¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Êºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¡Ë2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤ò¼è¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥åー¥ÈÎÏ¡¢ÆÀÅÀÎÏ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÌîÁª¼ê¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤é¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤â¤¹¤´¤¯Íê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡201¥»¥ó¥Á102¥¥í¤Î°Ëµ×¹¾¡¢201¥»¥ó¥Á101¥¥í¤ÎÌîËÜ¤Ï¤È¤â¤Ë¡ÖÁö¤ì¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¡×¡£¥Í¥ÎHC¤«¤éÍ×Ë¾¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ËÌGM¤Ï¡ÖÌîËÜÁª¼ê¤ÏÈó¾ï¤ËÁöÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Ì£Êý¤ò³è¤«¤¹¥¹¥¯¥êー¥ó¤Î¥×¥ìー¤Ë¤âÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Î°ìÈÖ¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¤Áª¼ê¤Ï¼ã¤¯¤Æ¡Ê20ºÐ¡Ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¥±¥¬¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤¬À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¡Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¡ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤¬¡¢º£¸å¤ÎÈà¤Î¥×¥ìー¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Ï¥¹¥³¥¢¥éー¤Î¥í¥¹¥³¡¦¥¢¥ì¥ó¤¬»ÄÎ±¡£¥¢¥¸¥¢ÆÃÊÌÏÈ¤Î¥¸¥ã¥Þ¥ì¥Ç¥£¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ3Ì¾¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¡£ËÌGM¤ÏÊä¶¯¤ÎÁÀ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö1¿Í¤Ï¥µ¥¤¥º¤Î¤¢¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¥¥·¥ã¥óÁª¼ê¤Ï¥µ¥¤¥º¡Ê213¥»¥ó¥Á111¥¥í¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³°¤«¤é¤Î¥·¥åー¥È¤â¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£Àîºê¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¥ê¥à¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤â¤¦1¿Í¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÂ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤«¤±¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ëÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¥×¥ìー¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¸¥¿ÈÅª¡£Èà¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡È¥¨¥Ê¥¸ー¡¦¥¥ó¥°¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì£Êý¤Ë¥¨¥Ê¥¸ー¤òÍ¿¤¨¤ë¥×¥ìー¤Ï¤¹¤´¤¯ÆÀ°Õ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÆÃÊÌÏÈ¤ÏÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Þー¥ëÁª¼ê¤Ï¡Ê¥ì¥Ð¥Î¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡Ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼ã¤¯¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÂÎ¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£Îý½¬¤ò¸«¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤¥×¥ìー¤ò¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤«¤é¼ã¼ê¤Þ¤Ç¤¤¤¤Áª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿ËÌGM¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×½Ð¾ì¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2ÃÏ¶èÀ©¤Çºò¥·ー¥º¥ó¤È°ã¤¦¥ì¥®¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¡£Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Àîºê¤Ï¥Ûー¥à¤ÎÅìµÞ¥É¥ì¥Ã¥»¤È¤É¤í¤¥¢¥êー¥Ê¤Ç¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à4»î¹ç¤ò³«ºÅ¡£30Æü¤Ë±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º¡¢31Æü¤Ë»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¢9·î13Æü¡¢14Æü¤Ë¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤ÈÂÐÀï¤·¡¢10·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤È¤Î³«ËëÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£