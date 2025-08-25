なか卯『月見温たま牛肉つけうどん』が登場 お月見シーズンにぴったりの一杯
丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、9月3日午前11時より、『月見温たま牛肉つけうどん』を販売する。
【写真】同時発売される『月見温たま旨辛牛肉つけうどん』
同商品は、のど越しの良い“細切りうどん”を、牛肉の旨みが溶け込んだこだわりのつけ汁と、月に見立てた温たまに絡めて食べる、お月見シーズンにぴったりの商品。
つけ汁は、鰹や昆布を使用した関西風のだしに、甘めに味付けしたすき焼き風味の牛肉や白ネギ、白滝を加え、奥深い味わいに仕上げた。牛肉の旨みたっぷりのつけ汁は、つるっとのど越しの良いうどんと相性抜群。“こだわり卵”の温たまを絡めると、まろやかさが加わり至福の味わいを楽しめる。別添えのかつお節を加えると、より風味豊かな味わいに。
同時に販売する『月見温たま旨辛牛肉つけうどん』は、こだわりのつけ汁に、コチュジャンや豆板醤、米味噌を使用した旨辛ダレを加えた一品。旨辛ダレのコクとピリッとした辛みが、牛肉の旨みや温たまのまろやかな味わいを引き立て、食欲をかき立てる。
【写真】同時発売される『月見温たま旨辛牛肉つけうどん』
同商品は、のど越しの良い“細切りうどん”を、牛肉の旨みが溶け込んだこだわりのつけ汁と、月に見立てた温たまに絡めて食べる、お月見シーズンにぴったりの商品。
つけ汁は、鰹や昆布を使用した関西風のだしに、甘めに味付けしたすき焼き風味の牛肉や白ネギ、白滝を加え、奥深い味わいに仕上げた。牛肉の旨みたっぷりのつけ汁は、つるっとのど越しの良いうどんと相性抜群。“こだわり卵”の温たまを絡めると、まろやかさが加わり至福の味わいを楽しめる。別添えのかつお節を加えると、より風味豊かな味わいに。
同時に販売する『月見温たま旨辛牛肉つけうどん』は、こだわりのつけ汁に、コチュジャンや豆板醤、米味噌を使用した旨辛ダレを加えた一品。旨辛ダレのコクとピリッとした辛みが、牛肉の旨みや温たまのまろやかな味わいを引き立て、食欲をかき立てる。