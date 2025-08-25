ニッカトーが３日続伸し年初来高値、美濃窯と資本提携◇ ニッカトーが３日続伸し年初来高値、美濃窯と資本提携◇

ニッカトー<5367.T>は３日続伸し、年初来高値を更新している。同社は前週末２２日の取引終了後、美濃窯業<5356.T>との資本提携を発表しており、取引関係がある両社の連携の深化による業績の向上を期待する買いが優勢となっている。美濃窯も反発している。



両社は今後の業務提携を視野に入れながら従来の取引関係の強化と今後の協力関係の構築に向け、９月８日に相互の株式を立会外取引で取得する。美濃窯はツバキ・ナカシマ<6464.T>からニッカトーの自己株式を除く発行済み株式総数の２．４８％を取得。ニッカトーはあいおいニッセイ同和損害保険（東京都渋谷区）から美濃窯の自己株式を除く発行済み株式総数の１．４１％を取得する。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS