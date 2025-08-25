¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤Î¿¹²¼Î¶Ìð¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ø¡¡ÃÏ¸µ»æ¡ÖÀµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤¿¡×
¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É1Éô¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF¿¹²¼Î¶Ìð¡Ê28¡Ë¤Ë´Ø¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÇºÇ¤âÎò»Ë¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡ÖPrzeglad¡¡Sportowy¡×¤Ï24Æü¡¢¡Ö¿¹²¼Î¶Ìð¤Ï¶âÍËÆü¡Ê22Æü¡Ë¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢¸½ºß¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ø¤Î°ÜÀÒ¼êÂ³¤¤Î¤¿¤á¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡Ö°ÜÀÒ¤ÏÀµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£°ÜÀÒ¶â¤Ï°ÜÀÒ¶â¤Ï200Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó3²¯5000Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¡£¥ì¥®¥¢¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎÇäµÑ¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¿¹²¼¤ÏÈØÅÄ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤éÌÀÂç¤ò·Ð¤ÆÄ»À´¡¢Ì¾¸Å²°¤ËºßÀÒ¡£24Ç¯1·î¤Ë¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¡¢º£Ç¯1·î¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¸ø¼°Àï51»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢14ÆÀÅÀ14¥¢¥·¥¹¥È¤È¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á3»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿6·î10Æü¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¡Ê¡û6¡½0¡Ë¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½FWÂç¶¶Í´µª¡Ê29¡Ë¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¡£